Mariana Echeverría ofrece 10 mil pesos si le demuestran que escondía la comida como Dalilah Polanco | VIDEO

Mariana Echeverría reaccionó a las personas que la comparan con Dalilah Polanco en redes sociales. Y es que el público acusa a la actriz de La Familia P. Luche de esconder la comida, ya que la han captado en diferentes momentos donde pone lejos del alcance de todos los participantes productos de la cocina como el café y la crema de avellanas.

En ese sentido, han acusado a Dalilah Polanco de actuar como Mariana Echeverría en su temporada de La Casa de los Famosos México 3, quien fue ampliamente señalada por racionar la comida y supuestamente, no dividir la misma en porciones justas.

Cosas que si tienen que decir:

A @marianaecheve le destruyeron la imagen por un mago y racionar la comida, pero a Dalilah le justifican que ESCONDE la nutella, el cafe, el queso, el jamón porque según ella “no lo merecen” que miserable tienes que ser.



#LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/cJ7KaD2IHP — ☆ (@EsEstrellitah) September 11, 2025

Mariana Echeverría se defiende de las comparaciones con Dalilah Polanco

Fue a través de sus redes sociales que la actriz también conocida como Lady Mangos, habló sobre las comparaciones que recibe en redes sociales con la conductora y dejó ver que no está de acuerdo al respecto.

“Qué equivocados están, yo lo que hacía era utilizar y repartir la comida”, aseguró, “a la persona que encuentre un video donde este escondiendo la comida, no poniéndola en la alacena para repartirla entre los días, escondiendo la comida, le voy a dar 10 mil pesos en efectivo”, retó a los Internautas.

Además, aseguró: “Yo ya lo superé, así que si quieren atacarse. Ellos sí están escondiendo la comida” mencionó y recordó las críticas que recibió en programas como Cuéntamelo Ya!, donde Dalilah fue conductora.

Mensaje al público de #LaCasaDeLosFamososMéxico por el tema de "Dalílah Echeverría" y la escondida de comida.



Oferta: $10 mil pesos en efectivo a quien encuentre un video en donde yo esté escondiendo comida y no GUARDÁNDOLA.#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/0dghS0SCWA — MARRIANA ECHEVERRIA OSNAYA STAN ᴾᵃʳᵒᵈʸ (@EcheveMariana) September 13, 2025

“Por menos, hacían más rollo. Tampoco me estén poniendo Dalilah Echeverría, pues qué onda”, finalizó la esposa de Oscar Jiménez para dejar el tema de lado. El público en redes sociales reaccionó con sorpresa a las declaraciones y no tardaron en circular los videos donde la actriz metía la comida en alacenas altas sin que supiera cuarto Noche.

Algunas de las reacciones son: