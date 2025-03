Mariana Echeverría revela los motivos de su fuerte pelea con Faisy: ‘Estás hormonal’

Por esto no regresa a 'Me Caigo de Risa'

Mariana Echeverría explicó públicamente el conflicto que la distanció de Faisy, su excompañero de Me Caigo de Risa.

A través de un en vivo que realizó mediante su cuenta oficial de Instagram, la comediante explicó varios puntos sobre su vida como su embarazo, su nueva rutina en León, Guanajuato junto a su esposo, el futbolista Óscar Jiménez y su hijo Lucca.

Además, dio detalles sobre su relación con televisa y con Faisy, su excompañero de Me Caigo de Risa, te contamos qué dijo al respecto.

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre su pelea con Faisy?

Según Mariana Echeverría, la disputa ocurrió durante un ensayo de Faisy Nights cuando, estando embarazada, Faisy le dijo que estaba “hormonal”.

Esto la afectó profundamente, causando que se sintiera “humillada”. En la transmisión en vivo, Mariana detalló que después de la pelea, sufrió la pérdida de su bebé, aunque aclaró que este trágico suceso fue por razones genéticas, no por la discusión con su excompañero.

“Ya no estoy en el chat de Me caigo de risa, y les voy a decir por qué. Ahí viene todo el meollo del asunto. Cuando me ofrecieron La Casa de los Famosos, yo había tenido muchos problemas en Faisy Nights porque no me trataron bien. Me sentí un poco humillada”, dijo la famosa.

“Tuvimos una discusión, Faisy y yo, sí, la tuvimos. Yo estaba embarazada, me dijo que estaba hormonal, nos enojamos, lloré mucho tiempo. Tiempo después, perdí al bebé y le echaron la culpa a él, pero yo nunca dije que era su culpa”, agregó.

A pesar de esto, la relación entre ambos se rompió y Mariana Echeverría fue finalmente despedida del programa. En ese momento, el ambiente de trabajo se deterioró tanto que comenzaron a grabar por separado.

La exconcursante de La Casa de los Famosos México también habló sobre su salida de Me Caigo de Risa.

Explicó que la química con Faisy se había perdido, y que la decisión de dejar el programa fue suya, pues no quería seguir en un ambiente tenso.

Fue entonces cuando le ofrecieron participar en el reality show La Casa de los Famosos México, lo que la llevó a tomar el proyecto.

Mariana Echeverría desmintió rumores sobre su despido, asegurando que la razón principal de su salida fue la falta de conexión con Faisy, lo cual afectaba el trabajo en conjunto.

“El chiste es que se pidió mi salida porque al final él no quería grabar conmigo…“, dijo.

El distanciamiento entre ambos fue un tema delicado, especialmente porque compartían una amistad de años, pero la comediante dejó claro que la relación ya no podía continuar de esa manera.

Sin embargo, dijo que todo lo malo lo dejó en el pasado.

“El pleito de él conmigo fue personal, yo ya dejé ir, fluí. Yo le deseo a él y a todos que les vaya muy bien, yo estoy en una etapa padrísima y, como les dije, yo ya perdoné, pedí perdón a los que tenía que pedir perdón, y aunque los que me hicieron daño no me han pedido perdón, yo ya solté”, explicó.