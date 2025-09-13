La explosión de una pipa de gas LP que ocurrió el miércoles 10 de septiembre en Iztapalapa ha causado un fuerte impacto en la sociedad mexicana. Debido a esto, un amplio sector de la ciudadanía mexicana, famosos y creadores de contenido se han sumado a ayudar a las personas que resultaron con quemaduras, quienes tienen incluso más del 80 por ciento del cuerpo afectado.

Muestra de este apoyo fueron las amigas de Wendy Guevara, conocida por su triunfo en la segunda temporada del reality La Casa de los Famosos México. Ellas son Evelyn y Salma, quienes, en una transmisión en vivo, ofrecieron donar piel para las personas que se encuentren en busca de tejidos para la recuperación de pacientes con quemaduras.

Sin embargo, algunas personas en redes sociales consideraron la propuesta como “una broma de mal gusto” y los seguidores de las creadoras de contenido aseguraron que ellas hablaban en serio y donarían.

Amigas de Wendy Guevara podrían donar piel a heridos de la explosión en Iztapalapa

En la transmisión en vivo de las amigas de Wendy Guevara, Evelyn mamita expresó su preocupación por el accidente en el que una pipa de gas LP explotó debajo del Puente de La Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México. Al menos 13 personas fallecieron debido a la gravedad del incidente.

“Vamos a llevarte a Ciudad de México. Búsquenos, si conocen gente de Iztapalapa le damos piel de Salma (...). Que un cirujano de fundaciones te contacte, gorda, y tú les des la piel”, dijo Evelyn.

Salma, amiga de Wendy Guevara, respondió que le parecía buena idea, pero expresó su confusión al respecto, pues dijo que un doctor le dijo que no se podía y otro médico que sí era posible que donara piel.

“Un doctor, un cirujano, alguien que esté en fundaciones que te contacte y tú les das la piel”, continuó Evelyn. Salma respondió: “Sí, hermana”.

“¿Sabes a quién estaría bien? A la señora que cubrió a su nietecito", expresó conmovida la amiga de Wendy Guevara. Sin embargo, en la transmisión en vivo una persona comentó que la mujer a la que se refería, la señora Alicia Matías, había fallecido a causa de las graves quemaduras que sufrió. Ante el comentario, Evelyn se mantuvo incrédula y dijo “¿Tú crees? ¿Sí?“.

En redes sociales afirman que todo se trata de una broma

Pese a que las amigas de Wendy Guevara no mostraron un ápice de humor en sus comentarios, usuarios de redes sociales aseguraron que Evelyn y Salma estaban bromeando o que hablaban de la donación de piel en tono de burla. Incluso las señalaron de “jugar con un tema serio”.

Sin embargo, en TikTok los seguidores de las creadoras de contenido explicaron que “ellas tienen un gran corazón, es en serio” y que “se ve que Salma sí está hablando en serio”.