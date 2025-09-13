Suman 13 personas fallecidas por explosión de pipa en Iztapalapa

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que, al corte de la mañana de este sábado, se registró el fallecimiento de otras dos personas derivado de la explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa del miércoles, con lo que suman 13 decesos.

Además, la dependencia informó que 40 personas siguen hospitalizadas y otras 30 ya fueron dadas de alta.

Tras lo sucedido en la Alcaldía #Iztapalapa, informamos:



Al corte de las 10:00 horas, lamentamos el fallecimiento de dos personas, con lo que suman 13 en total; se reportan 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta. pic.twitter.com/LgEOtDpiMf — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 13, 2025

A través de una breve publicación en redes sociales, la dependencia informó que, al corte de las 10:00 horas, se reportó el fallecimiento de otras dos personas, por lo que se actualizó la cifra de decesos que, hasta la tarde del viernes era de 10 personas.

Por la mañana de este sábado, a las 05:30 horas, la dependencia capitalina informó sobre el fallecimiento de una persona más.

De esta forma, a la lista de decesos se agregaron los nombres de Juan Carlos S. B., José Gabriel H. M., Juan Antonio H. B. y Alicia Matías Teodoro.

Es importante precisar que la variación en el número total de víctimas se debe a la duplicidad de nombres, Se corroboró la identidad de personas qué ya habían sido registradas en más de una ocasión. — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 13, 2025

Asimismo, la Secretaría de Salud Pública aclaró que, conforme se han publicado las listas actualizadas, se han modificado algunas de las cifras o nombres de los heridos o fallecidos, debido a correcciones en la información proporcionada por los familiares.

El miércoles 10 de septiembre, una pipa de gas volcó en el Puente de la Concordia, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. La pipa volcó y explotó, lo que liberó una onda expansiva que afectó vehículos y personas en la zona.

En el momento, las personas heridas fueron enviadas a los hospitales correspondientes, de forma que, desde entonces y hasta la fecha, se han ido actualizando las cifras de heridos y fallecidos.

