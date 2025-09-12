Suman 10 personas fallecidas por explosión de pipa en Puente de La Concordia

Explosión de pipa de gas en inmediaciones del Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la cifra de fallecidos tras la explosión de una pipa de gas registrada el miércoles en el Puente de La Concordia subió a 10.

Detalló que hasta el momento 54 personas continúan internadas en diferentes hospitales.

Mientras que 22 personas fueron dadas de alta.

