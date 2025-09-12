Peor tragedia con pipas de gas suma 9 decesos y alertas por tránsito peligroso

Bomberos llevan a cabo labores de enfriamiento de la pipa, el pasado miércoles, tras el accidente.

Más de 24 horas después de la explosión de una pipa de gas LP de la empresa Silza, S.A. de C.V. la cifra de personas fallecidas aumentó a nueve, lo que convierte a este hecho en el más grave en la Ciudad de México, después del ocurrido en enero de 2015 en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.

La volcadura de la pipa de 49 mil 500 litros de hidrocarburo ocurrida el pasado miércoles dejó fuertes imágenes de las víctimas que deambulaban o circulaban por el Puente de la Concordia, en Iztapalapa; árboles quemados y señalética fundida.

2 líneas de investigación lleva a cabo la Fiscalía local sobre el siniestro

Mil 370 efectivos de CDMX, el Edomex y la Federación atendieron el accidente

Ayer por la mañana en el sitio ya circulaban vehículos y peritos llevaban a cabo sus labores para esclarecer el motivo del accidente; además, trabajadores de limpieza del Gobierno local barrían la zona.

Horas más tarde, y a la par de que en distintos hospitales, como en el Rubén Leñero, el General 53 y el ISSSTE de Zaragoza familias de las víctimas esperaban informes y otros más se solidarizaban, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó una conferencia, en la que afirmó que, hasta ese momento, había 94 personas afectadas.

De acuerdo con los datos, del total de víctimas, ocho fallecieron y 87 resultaron lesionadas, de las cuales 19 fueron dadas de alta y 22 estaban en estado crítico.

El Dato: Protección Civil de la Ciudad de México descartó que la explosión de la pipa de gas LP haya dañado la estructura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

“En este Gobierno de la ciudad expresamos nuestra solidaridad, apoyo y respaldo total, a las personas que resultaron afectadas, presionadas, heridas, y a las familias quienes lamentablemente fallecieron en este evento.

“Les decimos que no están solas, que no están solos, que el Gobierno de la Ciudad de México va a estar apoyando a cada una de las familias, y vamos a tener un proceso que garantice que puedan salir adelante con sus derechos que les corresponden”, dijo Brugada Molina.

Vecinos dan abrazos a quien los requiera en el Rubén Leñero. Foto›David Patricio e Ivan Ortiz›La Razón

Este sería el accidente más grave en la Ciudad de México en el que esté involucrada una pipa de gas LP de la empresa Gas Express Nieto, pues el 29 de enero de 2015 explotó en el Hospital Materno Infantil, en la alcaldía Cuajimalpa, y ocasionó el deceso de cinco personas.

Ayer, Brugada Molina mencionó que habrá distintos apoyos para las familias de las personas afectadas por este accidente en Iztapalapa, los cuales, en primera instancia, les permitirán movilizarse y atender otras necesidades.

En el nosocomio de Zaragoza personas piden informes. Foto›David Patricio e Ivan Ortiz›La Razón

La funcionaria capitalina indicó además que habrá un censo de las víctimas de este accidente y también se dará atención y acompañamiento psicológico, así como ayudas para los servicios funerarios para quienes lo requieran, lo mismo que asesoría y orientación jurídica.

En su conferencia, la Jefa de Gobierno adelantó que pidió a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil coordinarse con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), de la Secretaría de Medio Ambiente federal, para llevar a cabo un protocolo para la Ciudad de México acerca de los tipos de transporte que pueden transitar por las calles y de qué manera.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, aclaró que en el Reglamento de Tránsito está estipulado en su artículo 27 las rutas, horarios e itinerarios de carga y descarga para este tipo de transporte.

En el hospital 53 se entregaron víveres para las víctimas. Foto›David Patricio e Ivan Ortiz›La Razón

“En este caso, estamos hablando de una vía primaria, que no tenía alternativas de incorporación en la ruta que seguía el autotransporte, y por eso habilitaba su presencia en la misma”, agregó.

Al terminar su conferencia, el Gobierno capitalino indicó que cada ocho horas daría una actualización del saldo de las víctimas; no obstante, esto lo hizo la Secretaría de Salud local hasta pasadas las 23:00 horas, pero los datos variaban.

En el primer informe, la administración local indicó que había 94 víctimas totales, de ellas ocho fallecidas, 22 en estado crítico y 19 dadas de alta. En el informe de la dependencia de salud se indica que hay 86 víctimas totales y de éstas, nueve finadas, 20 en estado crítico y 22 dadas de alta.

LAS INDAGATORIAS. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, aclaró que hay diversas líneas de investigación sobre el accidente, entre ellas, el exceso de velocidad al que circulaba el conductor de la pipa.

“Estamos próximos a concluir los primeros peritajes, que tienen que ver con esto, y la información preliminar que tenemos hasta ahora, es que es probable que haya habido exceso de velocidad”, dijo la funcionaria.

La otra indagatoria que siguen las autoridades es el cumplimiento de la regulación por parte de la empresa Silza, S.A. de C.V., que pertenece a Grupo Tomza, y para la cual, aclaró, habrá comunicación con la ASEA.

Esto, porque el pasado miércoles, la autoridad federal precisó que, si bien la gasera tiene permisos de transporte, carece del registro vigente de pólizas de seguro de responsabilidad civil y de responsabilidad por daño ambiental. Posteriormente, la firma indicó que sí contaba con las mismas.

Alcalde Luján afirmó que los posibles delitos que podrían estar involucrados en el accidente son homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad, por los 32 vehículos calcinados.

“Lo importante aquí es que la empresa está en disposición de hacerse responsable de lo que pasó. Entonces, esto ayuda a que podamos avanzar y que las familias no pasen mucho tiempo, que eso es lo que yo espero, sin que puedan ser retribuidas, apoyadas, en sus derechos”, expresó Brugada Molina, lo cual también fue secundado por la fiscala local.

“Donde sea que ella esté siempre me va a cuidar”

› Por Ivan Ortiz

“A veces la vida es injusta”, concluyó Bryan Ramos, tras saber que su novia, Ana Daniela Barragán Ramírez, falleció tras la explosión de una pipa de gas LP en el distribuidor vial de la Concordia, en los límites de la alcaldía Iztapalapa y el municipio mexiquense de Los Reyes, ocurrida el pasado miércoles.

“A veces la vida no es justa, te quita las personas que dan demasiada luz. Donde sea que ella esté ella me cuida y siempre me cuidará”, declaró ante los medios tras darse a conocer la noticia.

Antes de la tragedia, que ha sumado nueve muertos, según la Secretaría de Salud local, Bryan Ramos sólo pensaba en su aniversario de noviazgo con Ana Daniela, que celebrarían el 5 de octubre.

El Tip: La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y autoridades locales y federales se reunieron ayer con los padres de Ana Daniela Barragán.

Ana Daniela y Bryan Ramos además tenían la intención de casarse. “Prometo buscarte en otra vida y cumplir mi promesa”, declaró el joven en redes sociales, tras la noticia del deceso.

Sin embargo, tras pasar los últimos días deambulando entre hospitales para localizar a Ana Daniela, quien estuvo desaparecida tras la explosión, dijo que pensó sólo en la injusticia de este mundo y en estar agradecido por su localización.

“Es un impacto muy fuerte. Yo nunca pensé estar en una situación así, donde una persona tan importante está entre la vida y la muerte y no sabes nada de ella”, comentó Bryan a La Razón horas antes de confirmar su deceso.

El joven pidió recordar a Ana Daniela Barragán Ramírez como era: “Alegre, ocurrente, carismática. Era un hermoso ser de luz. Me alumbró la vida”, explicó.

1 año de novios cumpliría Bryan Ramos y Ana Daniela

La estudiante estuvo desaparecida dos días. Una prueba de ADN confirmó que una de las tres víctimas de la tragedia que no habían sido identificadas era la joven de 19 años de edad.

La alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) falleció en el Hospital Rubén Leñero. Sus padres acudieron al lugar a la espera de los resultados del análisis científico.

El caso de Ana Daniela, cuya localización estuvo marcada por una cadena de mensajes erróneos por parte de las autoridades se suma a los ocho muertos confirmados por la tragedia.

“Fue deficiente la labor de las autoridades. Es lamentable que una persona salga de su casa y no se sepa dónde está”, condenó el joven.

Ana Daniela acababa de entrar a la carrera de Ingeniería en Alimentos en la FES Cuautitlán, de la UNAM. Como todos los días se trasladaba hacia su escuela a través de la Autopista México-Puebla cuando fue envuelta por las llamas en el distribuidor vial la Concordia.

Bryan Ramos y Ana Daniela posan juntos para una foto, en junio pasado. ı Foto: La Razón

La institución confirmó el deceso de Ana Daniela y lamentó los hechos.

En cuanto su familia se enteró del siniestro intentó de contactar a la estudiante. Pero nadie contestaba su teléfono. Horas más tarde, un elemento de Protección Civil de la ciudad encontró en la zona los restos de sus pertenencias: cuadernos, maquillaje, su credencial de la UNAM y su móvil, parcialmente derretido, el cual estaba sonando. Era su padre. Luego hubo comunicación con su madre.

Bryan Ramos denunció que recorrió varios nosocomios guiado por una cadena de información errónea del número exclusivo que las autoridades capitalinas crearon para los familiares de las víctimas.

“Marqué al número y me dijeron que se encontraba aquí en este hospital. Ahorita llegué y me dijeron, ‘Ya vinieron más personas a preguntar; pero ya les dijimos que Ana Daniela no está aquí. Ya se los reiteramos varias veces, aquí no está”, dijo.

Anoche, afuera del Hospital Rubén Leñero, Bryan Ramos confesó que sería fuerte, como a Ana Daniela le hubiera gustado, así como para ser un apoyo para la familia de ella en estos momentos difíciles.

Desde víveres hasta abrazos dan a víctimas

› Por David Patricio e Ivan Ortiz

La ayuda de los capitalinos continuó ayer. Decenas de personas, en distintos hospitales, entregaron alimentos y hasta abrazos a las familias de las víctimas de la explosión de la pipa de gas LP, en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Cristian Ramírez acudió a otorgar tortas y aguas a los familiares que esperaban noticias de las personas que tienen hospitalizadas en la unidad del IMSS Magdalena de las Salinas. Dijo que es una labor que realiza su familia siempre que tienen oportunidad y no solamente en momentos trágicos, también el día de San Judas y el día de la Virgen de Guadalupe.

El Tip: elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana instalaron un módulo afuera del Hospital Rubén Leñero para la entrega de alimentos y agua y otros víveres.

“Obsequiamos un pequeño alimento para los familiares de las personas del acontecimiento de la pipa. No es la primera vez, tratamos de apoyar a toda esa gente que necesita apoyo. Yo creo que con una torta y un agua pudieran sanar algo que a nadie se le deseé”, dijo a La Razón.

Ahí mismo, Daisy Soledad y María Dolores acuden a entregar comidas calientes. Indicaron que ellas son devotas a San Judas Tadeo y que cada 28 de octubre entregan alimentos, pero en esta ocasión su espíritu de ayuda es lo que las impulsó.

Un hombre entrega una bolsa con alimentos a las personas que están afuera del Hospital Magdalena de las Salinas. Foto›David Patricio›La Razón

En el Hospital Rubén Leñero, vecinos de la zona asistieron para repartir alimentos y cualquier otro enser que pudieran necesitar las víctimas. Algunos incluso portaron cartulinas para abrazar a quien, en este momento difícil, lo quisiera.

“Si necesitas un abrazo, acércate, te lo doy con cariño y de corazón. Te apoyamos”, decía la cartulina de una joven.