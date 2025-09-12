SSa de CDMX aclara que la abuelita Alicia Matías Teodoro está viva; sigue hospitalizada en estado grave

Bomberos llevan a cabo labores de enfriamiento de la pipa, el pasado miércoles, tras el accidente.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reconoció que “se cometió un error” al incluir el nombre de la señora Alicia Matías Teodoro en la lista de fallecidos tras la explosión de una pipa de gas el miércoles en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa.

A través de un comunicado, este viernes dio a conocer que la señora que salvó a su nieta tras la explosión de la pipa el miércoles, se encuentra con vida, en estado de salud grave.

Explicó que está recibiendo atención médica integral y especializada por parte de equipos de salud.

“La señora Alicia Matías Teodoro se encuentra con vida, en estado de salud grave, y está recibiendo atención médica y especializada por parte de equipos de salud quienes se mantienen en contacto con su familia”.

Con ello, hasta este viernes suman ocho personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas.

Asimismo, informó que en breve actualizará la lista de fallecidos y lesionados.

“Lamentamos profundamente esta situación y ofrecemos una sincera disculpa a la familia a quienes reiteramos nuestro respeto y solidaridad en este momento sensible”, señaló la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

La dependencia local agregó que se están revisando los procedimientos internos de verificación para evitar que un hecho así vuelva a repetirse.

