‘Sigue viva’: Familiares de abuelita que salvó a su nieta en explosión de pipa afirman que no murió

Luego de que la Secretaría de Salud de CDMX difundiera la lista de personas fallecidas, la familia de la abuelita desmintió que haya muerto

Aseguran que abuelita está viva
Aseguran que abuelita está viva
Karen Rodríguez

La devastadora noticia de la muerte de la abuelita Alicia Matías Teodoro conmocionó en redes sociales, luego de que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México difundiera una lista de las personas fallecidas, las que fueron dadas de alta y las que siguen hospitalizadas.

En dicha lista apareció el nombre de la abuelita que protegió a su nieta del fuego al cubrirla con su cuerpo, a un lado de su nombre aparece que falleció.

Los usuarios de Internet se devastaron, pues pese a que la señora tiene 98 por ciento de quemaduras en el cuerpo, tienen la esperanza de que la mujer sobreviva.

Sin embargo, la noticia de la muerte rápidamente empezó a difundirse en redes sociales. Pero los familiares salieron a desmentirlo.

Familia de abuelita que salvó a su nieta niegan que la mujer haya muerto

En entrevista a medios de comunicación, la hermana de Alicia Matías salió a desmentir que la abuelita haya muerto. “Está circulando que mi hermana falleció, mi hermana no ha fallecido, mi hermana sigue viva y sigue luchando para salir”, afirmó.

Está circulando que mi hermana falleció, mi hermana no ha fallecido, mi hermana sigue viva y sigue luchando para salir
Familiares de la abuelita

Asimismo, la familiar de las víctimas afirmó que la niña de 2 años que salvó su abuelita también está luchando por su vida, ya que la menor de edad tiene quemaduras de tercer grado y tuvieron que operarla de emergencia porque corría el riesgo de perder sus extremidades.

La bebé sigue hospitalizada y después de la cirugía la pasaron a terapia intensiva para poder recuperarse, ya que también está recibiendo oxígeno, pues sus pulmones fueron muy afectados por el humo de la explosión, así lo dio a conocer la hermana de Alicia Matías.

Por otra parte, los usuarios señalaron que había un error en la lista y es que dice que la señora Alicia tiene 35 años, a lo que los cibernautas aseguraron que realmente la señora tiene 49 años de edad.

