Muere abuelita que protegió a su nieta durante explosión de pipa en puente de La Concordia.

Alicia Matías Teodoro, conocida por haber protegido a su nieta durante la explosión de una pipa en el puente de La Concordia, falleció este jueves 11 de septiembre del 2025.
El fallecimiento lo dio a conocer la Secretaría de Salud en el corte informativo de las 23:10 horas de los hospitalizados tras el accidente en la alcaldía Iztapalapa.
La mujer, quien trabajaba como checadora del transporte público, no se encontraba directamente en el punto en donde ocurrió el accidente; sin embargo, las llamas tuvieron gran alcance y llegaron hasta el sitio en donde la mujer se encontraba con la menor.
Sube a 9 el número de muertos tras explosión de pipa de gas en puente de La Concordia
La imagen de Alicia cargando a su nieta, mientras ella estaba completamente quemada, se hizo viral en redes sociales. Fotos y videos del momento posterior a la explosión circularon ampliamente, generando miles de mensajes de apoyo y admiración hacia su valentía.
La abuelita había sido trasladada de urgencia al hospital con quemaduras en el 98% de su cuerpo y permanecía en terapia intensiva. Pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida.
Según relatos, la señora Alicia estaba a punto de terminar su jornada laboral cuando ocurrió la tragedia.
Destacando que diariamente llevaba a su nieta con ella porque la madre de la niña labora como intendente y no tenían con quién dejarla.
Alicia caminó con la menor en brazos en busca de ayuda y se encontró con el policía segundo Sergio Ángel Soriano Buendía, del Sector Cetram Santa Marta, quien no dudó en tomar a la pequeña en sus brazos para ayudarlas.
Asimismo, el policía Ángel Soriano buscó ayuda y a bordo de una motocicleta particular logró llevar a la menor a un hospital para recibir atención de emergencia.
Al corte de las 23:10 horas se detalló que 55 personas continuaban hospitalizadas y 22 ya habían sido dadas de alta. Entre las fallecidas se encuentra Alicia Matías Teodoro, quien en redes ha sido identificada como la mujer que protegió con su cuerpo a su nieta de las llamas.
MSL