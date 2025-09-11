Muere abuelita que protegió a su nieta durante explosión de pipa en puente de La Concordia.

Alicia Matías Teodoro, conocida por haber protegido a su nieta durante la explosión de una pipa en el puente de La Concordia, falleció este jueves 11 de septiembre del 2025.

El fallecimiento lo dio a conocer la Secretaría de Salud en el corte informativo de las 23:10 horas de los hospitalizados tras el accidente en la alcaldía Iztapalapa.

Al corte de las 23:10 horas, informamos acerca de el incidente en #Iztapalapa:



- 22 personas dadas de alta

- 9 personas fallecidas

-55 personas siendo atendidas



Seguiremos brindando atención y actualizando la información conforme avance la situación. pic.twitter.com/ld0o63ektE — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 12, 2025

La mujer, quien trabajaba como checadora del transporte público, no se encontraba directamente en el punto en donde ocurrió el accidente; sin embargo, las llamas tuvieron gran alcance y llegaron hasta el sitio en donde la mujer se encontraba con la menor.

La imagen de Alicia cargando a su nieta, mientras ella estaba completamente quemada, se hizo viral en redes sociales. Fotos y videos del momento posterior a la explosión circularon ampliamente, generando miles de mensajes de apoyo y admiración hacia su valentía.

Las redes rinden homenaje a Alicia Tobías, la mujer que protegió con su cuerpo a su nieta de dos años en la explosión de ayer. Hoy tiene solo 2% de probabilidades de sobrevivir y el 90 % de su cuerpo quemado. Se mantuvo en pie y consciente hasta que supo que la bebé estaba bien. pic.twitter.com/wt3PAqgteU — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) September 11, 2025

La abuelita había sido trasladada de urgencia al hospital con quemaduras en el 98% de su cuerpo y permanecía en terapia intensiva. Pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida.

Según relatos, la señora Alicia estaba a punto de terminar su jornada laboral cuando ocurrió la tragedia.

Destacando que diariamente llevaba a su nieta con ella porque la madre de la niña labora como intendente y no tenían con quién dejarla.

Alicia caminó con la menor en brazos en busca de ayuda y se encontró con el policía segundo Sergio Ángel Soriano Buendía, del Sector Cetram Santa Marta, quien no dudó en tomar a la pequeña en sus brazos para ayudarlas.

Asimismo, el policía Ángel Soriano buscó ayuda y a bordo de una motocicleta particular logró llevar a la menor a un hospital para recibir atención de emergencia.

Al corte de las 23:10 horas se detalló que 55 personas continuaban hospitalizadas y 22 ya habían sido dadas de alta. Entre las fallecidas se encuentra Alicia Matías Teodoro, quien en redes ha sido identificada como la mujer que protegió con su cuerpo a su nieta de las llamas.

