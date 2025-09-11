‘Era muy risueña, alumbró mi vida’: novio de Ana Daniela Barragán la recuerda devastado | VIDEO

Tras el fallecimiento de la joven Ana Daniela Barragán por la explosión en Iztapalapa, Bryan Ramos, novio de la joven, le gustaría que la recordaran como alguien alegre, ocurrente, carismática, “muy risueña”.

Afuera del Hospital del ISSSTE Rubén Leñero en el que esta tarde falleció la joven, su novio contó como fue su su vida junto a Daniela.

En entrevista con La Razón, Bryan Ramos dijo que le gustaría que la recordaran como muchas personas la conocieron y “sabían que Dani era una persona muy linda, muy risueña, si me gustaría que la recordemos como dice su mamá ‘era un hermoso ser de luz’ y es lo que yo estoy de acuerdo con ella”.

Asimismo, el joven visiblemente destrozado expreso que “Dani llego a alumbrarme la vida”.

▶️ #Video | Brayan Ramos, novio de Ana Daniela Barragán Ramírez, fallecida por la explosión en Iztapalapa, le gustaría que la recordaran como era: Alegre, ocurrente, carismática. "Me alumbró la vida", explicó.#PuenteDeLaConcordia #Iztapalapa #CDMX #Explosión #ExplosionCdmx… pic.twitter.com/iBtRYK1iBq — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 12, 2025

Novio de Ana Daniela Barragán critica actuar de autoridades en la tragedia

Bryan Ramos calificó de “deficiente” la labor de las autoridades para que tanto él, como los familiares de los afectados pudieran localizar a las víctimas.

“Estas situaciones ni siquiera deberían de pasar, tu sales de tu casa al trabajo, al escuela, al gimnasio y no sabes si vas a regresar con vida, creo que es una situación lamentable”, expreso

▶️ #Video | Brayan Ramos, novio de Ana Daniela Barragán Ramírez, denuncia que la labor de las autoridades para localizar a la joven fue deficiente, al brindarle una serie de indicaciones erróneas sobre su ubicación. #PuenteDeLaConcordia #Iztapalapa #CDMX #Explosión… pic.twitter.com/8ToiBNDcef — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 12, 2025

Por otro lado, agradeció saber “en dónde esta su cuerpo, hubiéramos querido que no fueran las circunstancias pero la vida no esta poniendo esta prueba”.

Reitero que en esta ocasión “no queda de otra más que afrontar (la vida) como Dani hubiera querido, siempre bromeando, con una sonrisa en la cara, a ella no le hubiera gustado vernos llorar".

“A ella decía que a veces llorar era bueno, pero cuando sabías que una persona te cuidaba desde arriba no había porque llorar”, recordó.

Por ultimo añadió que “es inevitable no sentir este sentimiento pero trataremos de afrontarlo de la mejor forma”.

Sumado a ello, se despidió de Ana Daniela Barragán con un emotivo mensaje en redes sociales en el que compartió que tenia previsto comprometerse con ella, “en un mes nos íbamos a comprometer y ahora viviré con el sufrimiento de saber que no te podré ver vestida de blanco como tanto lo hablamos. Te amaré siempre mi ratoncita linda, en esta y todas las vidas que me queden".

