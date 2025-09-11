Muere Ana Daniela Barragán, estudiante de la UNAM, tras explosión en La Concordia

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó la muerte de Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de FES Cuautitlán que fue herida durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa.

#FESCuautitlán lamenta el sensible fallecimiento de nuestra alumna Ana Daniela. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/7mPZFXxvgc — FES CUAUTITLÁN UNAM (@FESC_UNAM) September 12, 2025

E l paradero de la joven fue desconocido durante más de 24 horas, momento en el que se supo que Daniela Barragán había sido una de las víctimas del accidente. En su momento, los familiares de la estudiante fueron informados de la situación a través del celular de la joven, el cual estaba quemado y aún sonaba dentro de su mochila.