Explota pipa de gas en Puente la Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza; hay 18 heridos

Explota pipa de gas y provoca incendio en Puente de la Concordia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que al momento se encuentran en movilización servicios de emergencia a la Calz. Ignacio Zaragoza a la altura del Puente de la Concordia dirección Poniente tras la volcadura, incendio y explosión de una pipa de gas e incendio de al menos tres vehículos más. Hay cortes a la circulación en la zona.

Un aparatoso accidente en el poniente de la Ciudad de México, cerca del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, provocó un fuerte incendio.

Al momento Cuerpos de emergencia continúan sofocando el incendio causado por la explosión de una pipa de gas, Se destaca que al momento al menos 18 personas resultaron lesionadas.

¿Cómo atendieron las autoridades el incendio?

Las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Bomberos trabajan en el enfriamiento de la pipa y los vehículos alcanzados por las llamas, mientras personal de Protección Civil evalúa los riesgos en la zona para evitar que el fuego se reactive.

Las autoridades de la Ciudad de México hicieron un llamado a la población para no acercarse al lugar y permitir el libre tránsito de las unidades de emergencia, al tiempo que anunciaron que en las próximas horas se dará a conocer un reporte oficial con mayores detalles sobre los hechos.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó “Equipos de emergencia se dirigen hacia el Puente de la Concordia, para atender un incendio derivado de una explosión de una pipa de gas. Instruí a los secretarios Pablo Vázquez Camacho de la de @SSC_CDMX y a Myriam Urzúa de @SGIRPC_CDMX que supervisen los trabajos en el lugar del hecho, para apoyar a toda persona que así lo requiera".

El secretario de Movilidad de la CDMX, Héctor Ulises García Nieto, informó que se registró la explosión en una pipa de gas en el puente de la Concordia, por ello, se suspendió la operación de trolebús y cablebús en Santa Marta.

“Por cuestión de seguridad de las personas usuarias instruí la suspensión del servicio del #trolebús y #cablebús en la estación Santa Marta hasta verificar que se encuentre controlada la situación. No se reportan afectaciones en el #CETRAM, ni en la estación Santa Marta del @MetroCDMX”.

Así luce el incendio del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Bomberos capitalinos trabajan para sofocar el fuego de la explosión.

