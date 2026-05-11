IECM obtiene reconocimiento tras implementar políticas de igualdad laboral y no discriminación

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) obtuvo este 11 de mayo una certificación nivel oro (Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015) en lo que refiere a la implementación de políticas internas en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación, la cual es brindada por la Asociación de Normalización y Certificación (ANCE).

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, subrayó que este logro no es un hecho aislado, sino el resultado de un esfuerzo institucional sostenido a pesar de las altas exigencias que se mantienen antes, durante y después de cada periodo electoral en la capital del país.

“El Instituto Electoral de la Ciudad de México reafirma el compromiso de seguir construyendo un entorno laboral basado en la igualdad, la inclusión y el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas. Sabemos que no hay ninguna obra humana acabada, sobre todo en la función pública; vamos a tener que seguir detectando dónde podemos fortalecer estas acciones, pero si esta es la base de la que partimos, vamos por buen rumbo”, afirmó Avendaño Durán.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán. ı Foto: larazondemexico

Certificación, resultado de trabajo desde 2017

Por su parte Bernardo Núñez Yedra, presidente del Comité de Vigilancia del Desarrollo e Implementación de Igualdad Laboral y No Discriminación del IECM, afirmó que la certificación es resultado de un trabajo iniciado en 2017 y que se ha respaldado, continuamente, por múltiples evaluaciones para fortalecer las prácticas del instituto en materia de prevención del acoso, hostigamiento laboral e igualdad de género.

“Esto es el resultado de un compromiso que (…), estableció la creación de este Grupo de Vigilancia y puntualizó pautas muy específicas en las que se tuviera como eje central no solamente cumplir con un parámetro normativo, sino garantizar ambientes libres de acoso u hostigamiento”, señaló.

Durante la entrega de esta certificación también estuvieron presentes Érika Estrada Ruiz y María de los Ángeles Gil Sánchez, Consejeras Electorales; César Alberto Hoyos, secretario Administrativo del IECM; así como Gabriela Pacheco Díaz, Especialista Comercial de la Asociación de Normalización y Certificación (ANCE), organismo que realizó la auditoría en cuestión para recertificar al IECM.

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cehr