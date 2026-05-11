Se registra fuerte accidente en la Calzada Ignacio Zaragoza; hay al menos 8 heridos

Un fuerte accidente ocurrió este 11 de mayo de 2026 en la Calzada Ignacio Zaragoza, al oriente de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa.

Los primeros reportes indicaban que un choque habría dejado al menos 8 personas heridas.

Los vehículos involucrados en el accidente fueron una unidad de transporte público, una unidad de carga y una camioneta particular, que quedó debajo de la caja del vehículo de carga.

El choque entre los vehículos ocurrió a las afueras de la estación Guelatao de la Línea A del Metro de la Ciudad de México.

El accidente ocurrió en dirección a la capital del país, con lo que la circulación en la zona se vio afectada, con la reducción de la circulación a un carril. En tanto, los carriles de baja circulación de la Calzada Ignacio Zaragoza también se vieron afectados por la alta afluencia de vehículos en la zona.

Es importante mencionar que la circulación rumbo a Los Reyes la Paz se ve afectada por obras realizadas a la altura del Metro Peñón Viejo, en la alcaldía Iztapalapa.

El impacto entre los vehículos ocurrió en carriles de alta velocidad, de la Calzada Ignacio Zaragoza, después de que la unidad de transporte público frenó para subir o bajar pasaje.

El reglamento de tránsito prohíbe la circulación de unidades del transporte público por carriles de alta velocidad, precisamente, para evitar accidentes.

🚨🚫❌ Accidente en Calzada Ignacio Zaragoza 🚗💥



Se reporta un fuerte accidente en los carriles centrales a la altura de la estación del Metro Guelatao, afectando la circulación tanto en dirección a Chalco como hacia la CDMX.



11 de mayo #ChismososDeLaZonaSur#IgnacioZaragoza pic.twitter.com/iLNIfR4mQn — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) May 11, 2026

Al lugar del accidente acudieron elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, así como los servicios de emergencia para atender a los heridos y de bomberos.

Algunas de las alternativas viales son: la Avenida Texcoco, Avenida Pantitlán y Avenida Circunvalación.

“Continúa afectada la vialidad de Calzada Gral. Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura de la estación de metro Guelatao, servicios de emergencia labora en el lugar”, informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la red social X.

16:50 #PrecauciónVial | Continúa afectada la vialidad de Calzada Gral. Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura de la estación de metro Guelatao, servicios de emergencia labora en el lugar.#AlternativaVial Av. Texcoco y Av. Circunvalación. pic.twitter.com/sE7BAWNwtO — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 11, 2026

Hasta el momento, no se ha revelado el estado de salud que guardan las personas heridas. Tampoco se ha revelado si fueron trasladados a alguna unidad médica.

Sin embargo, el accidente ocurrió cerca de la rehabilitada Clínica 25, que cerró después del sismo registrado el 19 de septiembre de 2017.

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JVR