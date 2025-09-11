¿Quiénes son los fallecidos por la explosión en Puente de la Concordia?

Aumentó a ocho el número de personas fallecidas por la explosión en La Concordia

El pasado miércoles 10 de septiembre se registró la volcadura de una pipa de gas en inmediaciones del Puente de la Concordia en la delegación Iztapalapa, de la Ciudad de México. El grave impacto ocasionó una fuga de gas y una explosión expansiva. En el que hasta el momento se informó que el accidente ha dejado al menos ocho fallecidos y 94 lesionados.

La Jefa de Gobierno Clara Brugada explicó que en el accidente, en el que esta involucrado un vehículo de la empresa Silza, A.C. de C.V., de Grupo Tomza, hay 22 personas en estado crítico, seis graves, 39 delicados y 19 que fueron dadas de alta.

#EnVivo ▶️ Acompáñame a la conferencia de prensa respecto al percance en el Puente de la Concordia. https://t.co/pgSOgWJZym — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

¿Quienes fueron las victimas que fallecieron?

Esta mañana la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, anunció que el número de fallecidos aumentó a ocho por la explosión de una pipa de gas LP en las inmediaciones del Puente de la Concordia.

Durante la madrugada de este jueves fallecieron dos personas que se encontraban en el Instituto Nacional de Rehabilitación, lo que incrementó la cifra de víctimas mortales, expresó también la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa en otra entrevista.

Entre las victimas se encontraba Eduardo Noé García Morales, quien era maestro de matemática de la Escuela Secundaria Técnica No. 53 ‘Adolfo López Mateos’ y de la preparatoria ‘Quetzales’ No. 327 de Los Reyes, La Paz, es una de las víctimas de la explosión que lamentablemente perdió la vida. En sus redes sociales, la Sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) publicó una esquela para lamentar la muerte del profesor.

Otra de las victimas fue Misael Cano Rodríguez, trabajador del área de Imagen Urbana de la alcaldía Iztapalapa, la familia anunció el fallecimiento de la víctima tras la explosión de la pipa de gas ocurrida ayer bajo el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía Iztapalapa lamentó la pérdida: “Autoridades y trabajadores de la alcaldía Iztapalapa lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero Misael Cano Rodríguez, ocurrido en los lamentables acontecimientos del día de ayer en el Puente de La Concordia”.

Descanse en paz nuestro querido compañero. pic.twitter.com/9OS1O4vVN7 — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) September 11, 2025

Por otro lado, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó el fallecimiento de Juan Carlos Sánchez Blas, estudiante del CECyT 7 Cuauhtémoc.

🕊️Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro alumno Juan Carlos Sánchez Blas, del #CECyT7. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amistades y comunidad, recordando con cariño su paso por nuestras aulas. Descanse en paz. pic.twitter.com/fR38rsXkbC — IPN (@IPN_MX) September 11, 2025

UNAM ofrece apoyo psicológico gratuito para víctimas y familiares de explosión de pipa en Iztapalapa

Derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa, la asociación civil CAEP, en coordinación con la FES Aragón de la UNAM, ofrece apoyo psicológico gratuito.

Alrededor de 200 terapeutas brindarán ayuda psicológica en las inmediaciones del Hospital General de Zona no. 53, o bien, al número 55 3145 3808.

Solidaridad y apoyo de la Facultad de Psicología ante lamentable explosión en el Puente de la Concordia



Expresa su profundo pesar y pone a disposición de la población el servicio de Apoyo Psicológico de Primer Contacto número 55 50 25 08 55 en la opción 3 o 6.#PsicologiaUNAM pic.twitter.com/DdHMGAbzxH — Facultad de Psicología de la UNAM (@unam_psicologia) September 11, 2025

