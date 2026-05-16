Cae estructura metálica en Calzada San Antonio Abad; deja daños ‘menores’ a vehículo

Una estructura metálica cayó sobre la calzada San Antonio Abad y afectó a una conductora.

La caída de una estructura metálica sobre la calzada San Antonio Abad dejó afectaciones “menores” a un automóvil que circulaba en la vialidad con dirección al sur de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió a la altura de la calle Rafael Delgado, cerca de la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro donde se realizan obras del Parque Elevado.

Un vehículo que circulaba en ese punto, sobre el carril izquierdo, sufrió “afectaciones materiales menores”, sin reporte de personas lesionadas, según informó la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse).

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En un comunicado, la dependencia capitalino describió el incidente como un “deslizamiento de una estructura metálica” que, explicó, se encontraba a nivel de piso y no estaba colocada entre la columnas de la obra elevada.

Una estructura metálica cayó sobre la calzada San Antonio Abad y afectó a una conductora. ı Foto: Cuartoscuro

Sobre el automóvil afectado, la Secretaría de Obras y Servicios aseguró que la empresa responsable de la obra cubrirá la reparación integral de los daños.

En entrevista con El Gráfico, la conductora afectada refirió que logró maniobrar a tiempo para evitar consecuencias más graves por la caída de la estructura.

“Todo bien, nada más el susto y pues un llamado a las personas responsables porque esto pudo haber terminado en una tragedia”, comentó, al señalar que, aparentemente, la pieza que cayó no se encontraba sujeta.

Automóvil afectado por la caída de una estructura en la calzada San Antonio Abad. ı Foto: Cuartoscuro

Trabajos en Parque Elevado, únicamente durante las noches: Sobse

La Secretaría de Obras y Servicios sostuvo que al momento del incidente no se realizaba ningún trabajo de montaje en las obras del Parque Elevado, un corredor peatonal de 1.8 kilómetros que conectará con la Plaza Tlaxcoaque.

Lo anterior, expuso, porque el montaje o traslado de piezas pesadas se realiza durante las noches y con la calzada San Antonio Abad cerrada para evitar posibles afectaciones.

Además, los trabajos de montaje comienzan alrededor de las 22:45 horas, luego de que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) suspende el servicio en la estación Chabacano como parte de las distintas obras de remodelación en la Línea 2 de cara al Mundial.

Durante el día, explicó, se implementan una serie “medidas de seguridad a nivel de calle”, entre ellas inspecciones constantes de la obra, señalizaciones y la presencia permanente de personal dedicado a agilizar el transito vehicular y peatonal en la calzada San Antonio Abad.

“La Secretaría de Obras y Servicios reafirma que no hubo caída alguna de ningún tipo de viga y reitera su compromiso con la ciudadanía para continuar ejecutando infraestructura pública de forma segura, eficiente y con estricto apego a los más altos estándares de protección civil y supervisión técnica en beneficio de las y los habitantes de la capital", agregó.

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cehr