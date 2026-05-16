CDMX registra MUY MALA calidad del aire hoy 16 de mayo: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Revisa el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este sábado 16 de mayo de 2026 se registra MUY MALA calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo muy alto a la salud y eleva las probabilidades de que se active una nueva Contingencia Ambiental.

En La Razón de México te compartimos cada hora el estado de la calidad del aire con base en el más reciente informe del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que lleva registro de las concentraciones de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Cómo está la calidad del aire este sábado 16 de mayo en CDMX?

A las 15:00 horas de este sábado 16 de mayo, dos estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MUY MALA calidad del aire:

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Al mismo tiempo, 11 estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Cuajimalpa (CUA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZT)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Solo una estación reporta calidad del aire ACEPTABLE:

Iztapalapa (SAC)

Al menos dos estaciones de monitoreo no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Cuauhtémoc (HGM)

Cuajimalpa (SFE)

¿Cómo está la calidad del aire este 16 de mayo en el Edomex?

A las 15:00 horas, 9 estaciones de monitoreo activas en el Estado de México registran MALA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Ecatepec (XAL)

En contraste, una estación reporta BUENA calidad del aire:

Coacalco (VIF)

Además, sólo una estación registra calidad de aire ACEPTABLE:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Al menos dos estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

El estado de la calidad del aire a las 15:00 horas de este sábado 16 de mayo de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México. ı Foto: SIMAT

¿Cómo esta el índice de radiación UV en la ZMVM?

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran niveles altos de radiación ultravioleta (UV), por lo que es necesaria protección al salir a las calles , como usar:

Sombrero

Gafas con filtro UV

Protector solar con FPS 30 o superior

Permanecer en la sombra o en interiores

¿Cuántas Contingencias suman en lo que va de 2026?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, como ozono o partículas PM10 y PM2.5, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental para evitar afectaciones a la salud de la población.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Posteriormente, el 8 de enero se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la zona metropolitana.

El 12 de febrero se declaró la segunda Contingencia, que se extendió por 51 horas. Horas después de la suspensión, el 15 de febrero se reactivó la medida ante la persistencia de los contaminantes, y se levantó el 17 de febrero, tras casi 48 horas.

El pasado 10 de marzo se activó la cuarta Contingencia Ambiental, que se suspendió después de alrededor de 27 horas. En tanto, la quinta emergencia ambiental se activó el pasado 25 de abril y se levantó alrededor de 28 horas después.

Durante el 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

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cehr