Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México

Activan la Continencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La cuarta en lo que va del año

Al detectar altos niveles de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este 10 de marzo la Fase 1 Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, la cuarta en lo que va de 2026.

La autoridad ambiental detalló que, a las 16:00 horas de este martes se registró una concentración de 159 partes por billón (ppb) de ozono en la estación de monitoreo FAC, ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con los programas para prevenir y responder a contingencias ambientales, la Fase 1 se activa cuando la concentración promedio del contaminantes en una hora supera las 155 ppb.

En su informe, la CAMe explicó que persisten persisten los efectos de un sistema anticiclónico sobre el centro del país, se intensificó este martes y favoreció las condiciones meteorológicas para la formación de altas concentraciones de ozono en el Valle de México, como vientos débiles, nubosidad tardía, intensa radiación solar y una temperatura máxima de 28 grados.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/4vUDfPDqaN pic.twitter.com/r4h2OnWGKl — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 10, 2026

Doble Hoy No Circula: así aplica este miércoles 11 de marzo por la Contingencia Ambiental

Tras la activación de la Contingencia Ambiental, este miércoles 11 de marzo de 2026 aplica el doble Hoy No Circula en un horario de 05:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:

Vehículos con engomado rojo , terminación de placa 3 o 4

Vehículos con holograma 1 , con terminación de placa 1, 5, 7 y 9

Vehículos con holograma 2

Vehículos con 0 y 00, engomado rojo , terminación de placa 3 y 4

Vehículos sin holograma de verificación

Vehículos con pase turístico

Vehículos con permiso para circular sin placas

Taxis con holograma 2 o con holograma 1, con terminación 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como holograma O y 00 con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4 no podrán circular desde las 10:00 hasta las 22:00 horas

¿Qué vehículos sí pueden circular pese a la Contingencia Ambiental?

Para este miércoles 11 de marzo, están exentos del doble Hoy No Circula:

Vehículos con holograma 0 y 00 , con engomado diferente al rojo y terminación de placas 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9

Vehículos con holograma 1 , con terminación de placas 0, 2, 6 y 8

Motocicletas

Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Vehículos en emergencias médicas

Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil

Transporte público

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr