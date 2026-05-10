Lucero celebra a 50 mil madres en la Gustavo A Madero

La cantante Lucero interpretó sus grandes éxitos ante una explanada de la GAM abarrotada.

En una noche marcada por la emoción, la música y el reconocimiento al esfuerzo diario de miles de mujeres maderenses, el alcalde Janecarlo Lozano encabezó una multitudinaria celebración por el Día de las Madres en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde más de 50 mil asistentes se dieron cita para disfrutar de un evento gratuito que tuvo como invitada principal a la cantante Lucero.

Desde temprana hora, madres de familia llegaron acompañadas de sus hijos, esposos y amistades para formar parte de una de las celebraciones más grandes realizadas en la demarcación. La lluvia no fue impedimento para que las familias disfrutaran de la velada, pues el gobierno encabezado por Lozano instaló una megacarpa que permitió a las asistentes resguardarse y vivir cómodamente el espectáculo.

El alcalde Janecarlo Lozano entregó obsequios a las asistentes previo al espectáculo musical. ı Foto: Alcaldía GAM

El ambiente estuvo lleno de alegría y nostalgia. Entre aplausos, abrazos y celulares levantados para capturar el momento, cientos de mujeres corearon éxitos como “Electricidad”, “Amor Secreto”, “Vete con Ella” y “Ya No”, canciones que hicieron vibrar la explanada y que convirtieron la noche en una auténtica fiesta para las mamás maderenses.

Previo al concierto, el alcalde entregó personalmente obsequios a las asistentes como una muestra de reconocimiento al papel que desempeñan las madres dentro de las familias y la sociedad. El gesto fue recibido con emoción por mujeres adultas mayores, madres solteras y amas de casa que agradecieron el detalle y la cercanía del edil.

“Las madres son el corazón de nuestras familias y el motor que mantiene unida a nuestra comunidad. Hoy quisimos reconocerlas con un evento digno, seguro y lleno de cariño para ellas”, expresó Janecarlo Lozano ante las miles de asistentes que abarrotaron la explanada.

La celebración también dejó ver el despliegue operativo implementado por la alcaldía para garantizar la seguridad de las familias. Elementos de la Policía Auxiliar resguardaron las inmediaciones del recinto, mientras personal de Protección Civil permaneció atento para atender cualquier emergencia derivada de la concentración masiva y las condiciones climatológicas.

Lejos de convertirse únicamente en un concierto, el festejo reflejó el enfoque social que busca impulsar la actual administración en Gustavo A. Madero: generar espacios de convivencia, fortalecer el tejido comunitario y reconocer a sectores históricamente fundamentales como las madres de familia.

Con luces, música y miles de voces cantando al unísono, la explanada de la alcaldía se transformó en un escenario de unión familiar. Muchas madres no ocultaron las lágrimas al escuchar canciones que marcaron distintas etapas de sus vidas, mientras otras aprovecharon la ocasión para bailar junto a sus hijos y crear recuerdos inolvidables.

La noche concluyó entre ovaciones para Lucero y muestras de afecto hacia el alcalde, quien permaneció cercano a la ciudadanía durante gran parte del evento.

Así, Gustavo A. Madero celebró a las madres con una jornada multitudinaria que combinó entretenimiento, seguridad y sensibilidad social, dejando claro que el reconocimiento a las mujeres que sostienen los hogares también puede convertirse en un acto de comunidad y esperanza.

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