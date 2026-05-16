Recorte de agua en el Cutzamala 2026: ¿A partir de cuándo baja el suministro en CDMX y Edomex?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció un nuevo recorte de agua para el centro del país. Se reducirá el suministro del Sistema Cutzamala que va hacia la Ciudad de México y varios municipios del Estado de México.

La directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Citlalli Peraza Camacho, aclaró que no hay que entrar en pánico, ya que es una medida preventiva. El objetivo es cuidar las reservas actuales de agua justo ahora que empieza el protocolo para la temporada de lluvias en la zona metropolitana.

¿Cuándo se reducirá el servicio de agua?

Actualmente, el Sistema Cutzamala se encuentra al 69.79% de su capacidad total, almacenando un volumen de 546 millones de metros cúbicos de agua, el séptimo registro histórico más alto.

Las fases del recorte quedaron estructuradas de la siguiente manera:

Primera Fase (17 de mayo): El envío de agua bajará de 16 a 15 metros cúbicos por segundo. Este nivel se había mantenido alto para apoyar al Sistema Lerma durante la peor época de sequía, un respaldo que ya no se necesitará gracias a las próximas lluvias.

Segunda Fase (Junio): Se planea un segundo recorte que quitará otros 700 litros por segundo, con la meta de estabilizar por completo el trabajo normal de las presas.

🚨Conagua confirmó una reducción en el flujo del Sistema Cutzamala hacia la capital y el Estado de México.



El objetivo es preservar las reservas operativas del sistema ahora que comienzan las lluvias, tras el incremento temporal de suministro que se otorgó en meses anteriores.… pic.twitter.com/KfJjDTYvjx — EjeCentral (@EjeCentral) May 16, 2026

Al ser cuestionada sobre si este recorte compromete el abasto de la capital del país de cara a la Copa del Mundo de la FIFA que arranca el próximo mes, Peraza Camacho fue contundente.

“Si la Ciudad de México nos pide el apoyo de continuar, no tenemos ningún problema en aumentar al máximo que es el que actualmente estamos dando”, aseguró la funcionaria, garantizando que el flujo se elevará de inmediato si la demanda de la justa mundialista lo requiere.

Recomendaciones para ahorrar agua

Ante la baja en el suministro, las autoridades piden a los habitantes de la CDMX y el Edomex a adoptar medidas extremas de cuidado y reutilización del recurso en sus viviendas:

Baños breves: Reducir el tiempo en la ducha a un máximo de 5 minutos y colocar una cubeta para captar el agua fría sobrante.

Reciclaje de agua: Utilizar el agua de desecho de la lavadora para limpiar pisos o llenar las cajas de los sanitarios.

Cero desperdicio: Suspender definitivamente actividades no esenciales como el lavado de autos con manguera o el riego de jardines, además de reparar cualquier fuga doméstica.

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