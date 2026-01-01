CAMe mantiene Fase 1 de Contingencia Ambiental Regional por partículas PM2.5 en el Valle de México

Ante altas las concentraciones de partículas PM2.5, derivadas de la quema de pirotecnia y fogatas por los festejos de año nuevo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental Regional al sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México.
De acuerdo con el organismo, hasta las 15:00 horas de este jueves 1 de enero persiste la mala calidad del aire en las zonas centro y sureste del Valle de México, por lo que emitirá un nuevo aviso a las 20:00 horas o antes, o antes, en caso de que las condiciones mejoren.
La Contingencia Ambiental Atmosférica se activó en la Ciudad de México para las alcaldías:
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Xochimilco
En el Estado de México, se mantiene la medida para los municipios de:
- Amecameca
- Atlautla
- Ayapango
- Chalco
- Cocotitlán
- Ecatzingo
- Juchitepec
- Ozumba
- Temamatla
- Tenango del Aire
- Tepetlixpa
- Tlalmanalco
- Valle de Chalco Solidaridad
¿Qué son las partículas PM2.5 y cómo pueden afectar tu salud?
Las partículas PM2.5 son diminutas tan diminutas y pueden afectar directamente los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo e incluso alcanzar el torrente sanguíneo, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).
Además, son las responsables de la “neblina” o humo denso que suele registrarse tras los festejos y, se acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la exposición al material particulado 2.5 puede provocar enfermedades cardiovasculares, agravar enfermedades respiratorias y hasta provocar cáncer pulmonar.
¿Cómo evitar exponerse a las partículas PM2.5?
Debido a que las altas concentraciones de partículas PM10 y PM2.5 representan un riesgo para la salud de la población, las autoridades recomiendan:
- No quemar pirotecnia
- Evita actividades vigorosas al aire libre
- Utiliza cubrebocas KN95 en caso de que sea necesario salir
- Permanecer en casa con las ventanas cerradas
- Evitar al interior de casa otras fuentes de combustión, como estufas, chimeneas, calentadores de agua o velas
