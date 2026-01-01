Advierten riesgo a la salud

CAMe mantiene Fase 1 de Contingencia Ambiental Regional por partículas PM2.5 en el Valle de México

Tras los festejos de año nuevo, se registran altos niveles de partículas PM2.5 en la Ciudad de México y su zona conurbada del Valle de México

CAMe activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental Regional en la zona sureste del Valle de México.
CAMe activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental Regional en la zona sureste del Valle de México. Foto: Cuartoscuro
César Huerta

Ante altas las concentraciones de partículas PM2.5, derivadas de la quema de pirotecnia y fogatas por los festejos de año nuevo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental Regional al sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el organismo, hasta las 15:00 horas de este jueves 1 de enero persiste la mala calidad del aire en las zonas centro y sureste del Valle de México, por lo que emitirá un nuevo aviso a las 20:00 horas o antes, o antes, en caso de que las condiciones mejoren.

La Contingencia Ambiental Atmosférica se activó en la Ciudad de México para las alcaldías:

  • Iztapalapa
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Xochimilco

En el Estado de México, se mantiene la medida para los municipios de:

  • Amecameca
  • Atlautla
  • Ayapango
  • Chalco
  • Cocotitlán
  • Ecatzingo
  • Juchitepec
  • Ozumba
  • Temamatla
  • Tenango del Aire
  • Tepetlixpa
  • Tlalmanalco
  • Valle de Chalco Solidaridad

¿Qué son las partículas PM2.5 y cómo pueden afectar tu salud?

Las partículas PM2.5 son diminutas tan diminutas y pueden afectar directamente los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo e incluso alcanzar el torrente sanguíneo, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).

Además, son las responsables de la “neblina” o humo denso que suele registrarse tras los festejos y, se acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la exposición al material particulado 2.5 puede provocar enfermedades cardiovasculares, agravar enfermedades respiratorias y hasta provocar cáncer pulmonar.

¿Cómo evitar exponerse a las partículas PM2.5?

Debido a que las altas concentraciones de partículas PM10 y PM2.5 representan un riesgo para la salud de la población, las autoridades recomiendan:

  • No quemar pirotecnia
  • ​Evita actividades vigorosas al aire libre
  • ​Utiliza cubrebocas KN95 en caso de que sea necesario salir
  • ​Permanecer en casa con las ventanas cerradas
  • Evitar al interior de casa otras fuentes de combustión, como estufas, chimeneas, calentadores de agua o velas

Temas:
Hay riesgo alto a la salud
Hay riesgo alto a la salud

