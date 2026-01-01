CAMe mantiene Fase 1 de Contingencia Ambiental Regional por partículas PM2.5 en el Valle de México

CAMe activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental Regional en la zona sureste del Valle de México.

Ante altas las concentraciones de partículas PM2.5, derivadas de la quema de pirotecnia y fogatas por los festejos de año nuevo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental Regional al sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el organismo, hasta las 15:00 horas de este jueves 1 de enero persiste la mala calidad del aire en las zonas centro y sureste del Valle de México, por lo que emitirá un nuevo aviso a las 20:00 horas o antes, o antes, en caso de que las condiciones mejoren.

La Contingencia Ambiental Atmosférica se activó en la Ciudad de México para las alcaldías:

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

En el Estado de México, se mantiene la medida para los municipios de:

Amecameca

Atlautla

Ayapango

Chalco

Cocotitlán

Ecatzingo

Juchitepec

Ozumba

Temamatla

Tenango del Aire

Tepetlixpa

Tlalmanalco

Valle de Chalco Solidaridad

SE MANTIENE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA REGIONAL POR PARTÍCULAS PM2.5 EN LA ZONA SURESTE DEL VALLE DE MÉXICO.



¿Qué son las partículas PM2.5 y cómo pueden afectar tu salud?

Las partículas PM2.5 son diminutas tan diminutas y pueden afectar directamente los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo e incluso alcanzar el torrente sanguíneo, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).

Además, son las responsables de la “neblina” o humo denso que suele registrarse tras los festejos y, se acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la exposición al material particulado 2.5 puede provocar enfermedades cardiovasculares, agravar enfermedades respiratorias y hasta provocar cáncer pulmonar.

¿Cómo evitar exponerse a las partículas PM2.5?

Debido a que las altas concentraciones de partículas PM10 y PM2.5 representan un riesgo para la salud de la población, las autoridades recomiendan:

No quemar pirotecnia

​Evita actividades vigorosas al aire libre

​Utiliza cubrebocas KN95 en caso de que sea necesario salir

​Permanecer en casa con las ventanas cerradas

Evitar al interior de casa otras fuentes de combustión, como estufas, chimeneas, calentadores de agua o velas

