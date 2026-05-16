Bloquean Río Churubusco y División del Norte por desaparición de adolescente Marilin Jolette

Bloquean avenida Río Churubusco y División del Norte por la desaparición de adolescente Marilin Jolette.

Familiares de Marilin Jollete mantienen un bloqueo en la avenida División del Norte y Río Churubusco, a la altura de Circuito Exterior, para exigir a las autoridades la búsqueda de la adolescente de 17 años, reportada como desaparecida desde el pasado 12 de mayo.

La protesta comenzó alrededor de las 14:00 horas, en las inmediaciones de la Alberca Olímpica “Francisco Márquez”, en la alcaldía Benito Juárez, donde los manifestantes cerraron la circulación con dirección al norte.

Bloqueo sobre avenida Río Churubusco por la desaparición de adolescente Marilin Jolette. ı Foto: Gustavo Alatriste

En el lugar, Avril Castañeda, tía de la menor desaparecida, dijo mencionó a La Razón que el bloqueo se mantendrá hasta que las autoridades atiendan el caso:

“Decidimos cerrar porque la Fiscalía [General de Justicia de la Ciudad de México] no nos está escuchando. No pone atención en el caso de una menor desaparecida y no nos dan acceso a las cámaras del C5. Queremos ser escuchados y vistos por la Fiscalía”, señaló.

Bloquean avenida Río Churubusco por la desaparición de adolescente Marilin Jolette. ı Foto: Gustavo Alatriste

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya se encuentran en el lugar para brindar atención a familiares de Marilin Jollete, quien fue vista por última vez en la colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, al momento de su desaparición la joven vestía blusa negra, pantalones deportivos color gris y tenis blanco con negro.

Fotoboletín de Marilin Jolette, desaparecida desde el pasado 12 de mayo. ı Foto: Comisión de Búsqueda de Personas CDMX

Ante el bloqueo, que se ha extendido por espacio de dos horas, el Centro de Orientación Vial recomienda a conductores optar por alternativas viales como calzada de Tlalpan y avenida Universidad.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en División del Norte con dirección al Norte a la altura de Circuito Interior, por manifestantes. #AlternativaVial Calz. de Tlalpan y Av. Universidad. pic.twitter.com/DNPX5BYZEJ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 16, 2026

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cehr