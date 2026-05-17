¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 17 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY domingo 17 de mayo

Aspecto de una marcha contra las desapariciones en la zona Centro de CDMX.
Aspecto de una marcha contra las desapariciones en la zona Centro de CDMX. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Marcha en favor de la causa palestina, en la Ciudad de México.
Marcha en favor de la causa palestina, en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 17 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 17 de mayo se prevén dos marchas y 12 concentraciones.

Marchas

  • Caminata Fit2Be Cancer Free: En Cuauhtémoc, Torre New York Life Reforma (Circuito) (Av. Paseo de la Reforma No. 342, Col. Juárez), con destino de opción 1 al Hotel Fiesta Americana Reforma o de opción 2 al Jardín Botánico de Chapultepec, desde las 08:00.
  • Ciudadanos en Contra de la Corrupción: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia con destino al Zócalo Capitalino, desde las 10:00.

Concentraciones

  • Luciérnagas Buscadoras: En Cuauhtémoc, Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez), desde las 09:00.
  • Colectiva “Hilos”: En Cuauhtémoc y Coyoacán, en dos puntos: Lugar 1 en Glorieta del Ahuehuete (Col. Juárez, Cuauhtémoc) y Lugar 2 en Jardín Centenario (Felipe Carrillo Puerto, Col. Villa Coyoacán), desde las 11:00.
  • Red Nacional de Círculos de Estudio: En Gustavo A. Madero, Quiosco del Jardín Francisco I. Madero (Av. Benito Juárez y Av. Guadalupe Victoria, Col. Cuautepec de Madero), desde las 11:00.
  • Mexicanos con Ucrania: En Cuauhtémoc, Alameda Central (Fuente “Américas”, Av. Hidalgo, Col. Centro), desde las 11:00.
  • Colectivo “Plataforma 4:20”: En Cuauhtémoc, Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael), desde las 12:00.
  • Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual: En Azcapotzalco, Sede de la Alcaldía Azcapotzalco (Av. Azcapotzalco y Castilla Oriente, Col. Azcapotzalco Centro), desde las 12:00.
  • Casa Ojala MX: En Coyoacán, Jardín de Lluvia Circuito Azteca (Cto. Estadio Azteca No. 3443, Col. Sata. Úrsula Coapa), desde las 12:00.
  • Frente Nacional de Lucha por el Socialismo: En Cuauhtémoc, Suprema Corte de Justicia de la Nación (José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico), desde las 12:00.
  • Liberación Animal MX: En Cuauhtémoc, Alameda Central (Av. Hidalgo, Col. Centro), desde las 12:00.
  • Respetttrans México: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez), desde las 15:30.
  • Clan Mariposas Negras: En Benito Juárez, Cineteca Nacional de México (Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco), desde las 16:30.
  • Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez), desde las 18:00.

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