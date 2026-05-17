Marchas y bloqueos en CDMX HOY 17 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha contra las desapariciones en la zona Centro de CDMX.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Marcha en favor de la causa palestina, en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 17 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 17 de mayo se prevén dos marchas y 12 concentraciones.

Marchas

Caminata Fit2Be Cancer Free: En Cuauhtémoc , Torre New York Life Reforma (Circuito) (Av. Paseo de la Reforma No. 342, Col. Juárez), con destino de opción 1 al Hotel Fiesta Americana Reforma o de opción 2 al Jardín Botánico de Chapultepec, desde las 08:00 .

Ciudadanos en Contra de la Corrupción: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia con destino al Zócalo Capitalino, desde las 10:00.

Concentraciones

Luciérnagas Buscadoras: En Cuauhtémoc , Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez), desde las 09:00 .

Colectiva “Hilos”: En Cuauhtémoc y Coyoacán , en dos puntos: Lugar 1 en Glorieta del Ahuehuete (Col. Juárez, Cuauhtémoc) y Lugar 2 en Jardín Centenario (Felipe Carrillo Puerto, Col. Villa Coyoacán), desde las 11:00 .

Red Nacional de Círculos de Estudio: En Gustavo A. Madero , Quiosco del Jardín Francisco I. Madero (Av. Benito Juárez y Av. Guadalupe Victoria, Col. Cuautepec de Madero), desde las 11:00 .

Mexicanos con Ucrania: En Cuauhtémoc , Alameda Central (Fuente “Américas”, Av. Hidalgo, Col. Centro), desde las 11:00 .

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Cuauhtémoc , Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael), desde las 12:00 .

Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual: En Azcapotzalco , Sede de la Alcaldía Azcapotzalco (Av. Azcapotzalco y Castilla Oriente, Col. Azcapotzalco Centro), desde las 12:00 .

Casa Ojala MX: En Coyoacán , Jardín de Lluvia Circuito Azteca (Cto. Estadio Azteca No. 3443, Col. Sata. Úrsula Coapa), desde las 12:00 .

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo: En Cuauhtémoc , Suprema Corte de Justicia de la Nación (José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico), desde las 12:00 .

Liberación Animal MX: En Cuauhtémoc , Alameda Central (Av. Hidalgo, Col. Centro), desde las 12:00 .

Respetttrans México: En Cuauhtémoc , Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez), desde las 15:30 .

Clan Mariposas Negras: En Benito Juárez , Cineteca Nacional de México (Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco), desde las 16:30 .

Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez), desde las 18:00.

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