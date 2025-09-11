Hallaron su celular en las cenizas, pero Ana Daniela Barragán sigue desaparecida a casi 24 horas de la explosión

Luego de la fuerte explosión de una pipa de gas LP en las inmediaciones del Puente de la Concordia en Iztapalapa, 90 personas resultaron lesionadas, al momento se confirmó la muerte de seis de ellos.

Al momento se reportan al menos 23 personas con un estado de salud delicado o grave en distintos hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México , tras registrar quemaduras de segundo y tercer grado.

De acuerdo con las listas oficiales compartidas, al menos tres personas continuaban sin ser identificadas, mientras que, en redes sociales, familiares aún buscan a sus seres queridos que se encontraban en el lugar.

▶️#VIDEO | Así luce el distribuidor vial Concordia, dónde una explosión de una pipa de gas LP dejó 90 heridos y seis muertos, hasta el momento. El tráfico circula con normalidad y trabajadores de limpieza siguen laborando en la zona.



Buscan a Ana Daniela

Este es el caso de Ana Daniela Barragán Ramírez de 19 años, quien sigue en estatus de desaparecida, su familia y pareja continúan en su búsqueda, pues afirman que han acudido a hospitales sin lograr encontrarla.

De acuerdo con información compartida en redes, en el lugar del incidente se encontró la cartera y el celular de la joven, artículos por los cuales se pudo saber que fue el último lugar en dónde estuvo antes de desaparecer.

La estudiante de la UNAM, mide 1.68 m de estatura, tiene ojos cafés y cabello negro. Familiares piden ayuda de la población para poder encontrar a la joven.

Su caso se volvió viral en redes sociales luego de que un elemento de Protección Civil encontrará su celular parcialmente quemado y logrará contestar una llamada a su madre.

El elemento le explica a la señora la situación y que se encontraron sus pertenencias en la zona, sin embargo, Ana Daniela ya no estaba en el lugar. El hombre le comenta que hará lo posible por saber a qué hospital se la llevaron y se comunicará más tarde con ella.

Hasta el momento comentan que siguen sin información de la estudiante y piden ayuda a la mandataria federal, Claudia Sheinbaum, así como a la Jefa de Gobierno Clara Brugada. Informan que acudieron a los hospitales: Rubén Leñero, Hospital General 53 del IMSS, ISSSTE Zaragoza, Emiliano Zapata y Belisario Domínguez.

