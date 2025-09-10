Lista actualizada de hospitalizados tras explosión de pipa de gas en Puente de La Concordia

Volcadura de una pipa en el Puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la cifra de heridos tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, es de 70, mientras que ya hay 3 muertos. El gobierno capitalino compartió la lista de hospitalizados.

Desde la zona cero, la mandataria capitalina dijo que al menos 20 de los heridos se encuentran graves. Indicó que la mayoría de las víctimas fueron trasladados a diferentes hospitales.

¿Qué hospitales recibieron a los heridos?

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México hizo un recuento de los traslados que se realizaron tras la explosión de la pipa de gas en el Puente de La Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza.

En La Razón de México, te compartimos la lista de los envíos de heridos compartida por la mandataria capitalina.

Lista actualizada de hospitalizados tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa. ı Foto: Especial.

Hasta el momento, no está claro si la repetición de al menos 3 nombres en la lista disminuya el número de las personas heridas a 67 o corresponda al número de muertos tras el accidente ocurrido después de las 14:20 horas de este 10 de septiembre del 2025.

Sin embargo, la mandataria capitalina dijo que el listado puede ir cambiando conforme pase el tiempo, de acuerdo con las necesidades médicas de los ingresados, es decir, los traslados que necesiten los hospitalizados.

“Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos. Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas. Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas de los ingresados. Continuaremos de manera estricta con el apoyo médico a las víctimas de este hecho”, escribió Clara Brugada en la red social X.

Los hospitales que han recibido a los lesionados son los siguientes:

Hospital General de Zona 53 en Los Reyes La Paz

Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea)

Hospital Regional Zaragoza ISSSTE

Hospital General José María Morelos y Pavón

ISSSTE de Tláhuac

CHEZ

Así ocurrió la explosión de la pipa en Iztapalapa

Un video que circula en redes sociales mostró el instante en el que una densa nube blanca comienza a cubrir la vialidad tras la volcadura de la pipa de gas, que luego se consume en una deflagración, es decir, una súbita combustión que generó una onda expansiva perceptible a varios metros de distancia.