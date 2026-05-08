Demandan madres cuidadoras que los médicos reciban capacitación en DH

Margarita Garfias y su hijo Carlos, ayer, en el Congreso de la Ciudad de México.

“Sólo he conocido una doctora que ha sido amable con mi hijo o conmigo”, dijo Daniela Jiménez, madre cuidadora, quien, en el marco del análisis de la Ley del Sistema Público de Cuidados, se sumó a la exigencia para que personal médico reciba capacitación en derechos humanos, para una mejor atención a los pacientes a y las personas de quienes dependen.

El Dato: El diputado del PT, Ernesto Villarreal, presentó ayer una iniciativa en el Congreso capitalino sobre el alojamiento temporal para personas cuidadoras en hospitales.

La mujer, quien es madre de un niño de tres años que padece convulsiones febriles complejas, consideró que es necesario que los profesionales de la salud sepan cómo tratar a las personas, pues, en su experiencia, nueve de cada 10 profesionales que ha tratado tienen malas conductas.

“Todos han sido, por una u otra razón, déspotas, groseros, no tienen tacto, parece que a uno le hacen un favor. Es un tema importante que conozcan de derechos, ya que si nosotras los sabemos creo que ellos también deberían de hacerlo”, afirmó a La Razón en el conversatorio “El Cuidado en Hospitales, Espacios Dignos, Acompañamiento y Corresponsabilidad”, en el Congreso de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México habitan, al menos, tres millones 18 mil 351 personas , quienes podrían necesitar algún tipo de cuidado debido a una imposibilidad para caminar, ver, usar brazos, aprender o hasta hablar.

1.7 millones de personas con discapacidad se estima que viven en la ciudad

Como parte de la discusión de la iniciativa de Ley de Cuidados, enviada al Legislativo en 2025 por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, madres que atienden a algún familiar consideraron importante que haya en los nosocomios una mejora en la atención.

La fundadora de Familias y Retos Extraordinarios, organización que impulsa los derechos de las personas cuidadoras e infancias y juventudes con discapacidad, Margarita Garfias Hernández, mencionó en entrevista los puntos que debe tener el dictamen para fortalecerlo en materia de atención hospitalaria.

“Con todo esto, son tres cosas las que necesitamos: accesibilidad, que es la que nos permite entrar a todos los lugares, permanecer y salir; dos, los ajustes razonables y que no se le discrimine; y tres, el derecho al apoyo, es decir, que tengo derecho a que me apoyen cuando voy por cualquier trámite relacionado con mi hijo”, mencionó.

La activista, cuyo hijo Carlos, de 20 años, padece epilepsia farmacorresistente, coincidió con Daniela Jiménez en el maltrato que existe por parte de un gran número de profesionales de la salud. Contó que ellos también han pasado por eso, por lo cual es necesario poner el tema en el centro de la discusión de los cuidados.

Garfias Hernández refirió que los médicos son sólo la punta del iceberg del problema, pues una nueva Ley del Sistema de Cuidados también debe contemplar a funcionarios públicos y servidores, quienes, consideró, no tienen una capacitación adecuada para atender a familias cuidadoras, adultos mayores o personas que requieren asistencia.

“Salimos mi hijo y yo y, de repente, no hay accesibilidad, entonces nos dicen policías en la entrada de los espacios públicos: ‘pues ahí déjemelo’.

“Eso sucede constantemente por las barreras precisamente físicas, estructurales, actitudinales que enfrentan las personas con discapacidad, pero que se nos imponen por asociación a las personas que estamos cuidándolos”, comentó.

De acuerdo con datos oficiales, de las tres millones 18 mil 351 personas que podrían necesitar algún tipo de cuidado en la capital, un millón 57 mil 810, de entre 6 y 14 años, tienen alguna condición física o psicológica; en tanto, 909 mil 308 padecen poca dificultad para hacer actividades y 490 mil 57 tienen mucha dificultad para realizar cualquier tarea.

81 quejas en la Comisión de Derechos Humanos son por el derecho a la salud

Referente a las quejas por discriminación contra servidores públicos o personal de la salud que vulnera los derechos de las personas con discapacidad, Garfias Hernández puntualizó que hay muchos incidentes, pero, lamentablemente, casi siempre quedan como cifras negras.

En su Informe Anual 2024, la Comisión de Derechos Humanos local informó que, en los más de siete mil 600 expedientes de queja registrados por presuntas violaciones a las garantías, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia local y la Secretaría de Salud Pública, son las tres principales instituciones con más menciones de las víctimas.

“Hay una denuncia por cada mil casos. Se ha normalizado y es por eso que no vemos niños con discapacidad en las escuelas ni personas con discapacidad en los espacios laborales; también es por ello que no vemos personas con discapacidad en el transporte público”, cuestionó Garfias Hernández.

LA VIGILANCIA ı Foto: Especial

ESPACIOS ADECUADOS. El diputado por el Partido del Trabajo, Ernesto Villarreal, mencionó a este diario que, además de las dificultades expuestas por madres cuidadoras, también se necesitan sitios específicamente acondicionados para que las personas con estas actividades tengan un acceso eficaz a sus derechos.

El legislador explicó que su iniciativa está pensada para edificar cada albergue a partir de 2027, en función de la suficiencia presupuestal con la que se opere en la Ciudad de México.