¿Quién es Yael ‘N’, sospechoso de la desaparición de su mamá Teresa Molina?

Teresa Molina, una mujer de 55 años de edad, desapareció en su domicilio en la alcaldía Venustiano Carranza, su hijo Yael “N” es el principal sospechoso y ya fue detenido por la Fiscalía de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía el hombre dio una versión de la desaparición de su mamá, la cual cayó en contradicciones. Además, de que las autoridades hicieron un cateo en la vivienda donde desapareció la mujer y encontraron inidicios biológicos de ella, es decir, sangre.

¿Quién es Yael “N” señalado como sospechoso de la desaparición de su mamá?

Yael es un joven de 21 años de edad, estudiante de la Escuela Bancaria y Comercial.

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El joven dijo en una entrevista para N+ que solo vivía con su mamá y su mascota, además en la conversación con la periodista Itzel Cruz Alanís, el hombre lloró por su mamá. Dijo que era su único sustento.

La Fiscalía realizó un cateo en la vivienda y tras éste Fernando, como también es conocido, fue detenido mientras portaba una playera de futbol del equipo pumas. Las autoridades publicaron la foto y el video del momento de la detención del hijo de Teresa Molina.

Fernando “N” fue detenido por la @FiscaliaCDMX por la desaparición de su madre, Teresa Guadalupe Molina



Durante un cateo en la colonia 20 de Noviembre, peritos hallaron indicios. El hombre ya fue trasladado al Reclusorio Norte. #CDMX #VenustianoCarranza pic.twitter.com/kJfXFYU2gt — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) May 8, 2026

¿Qué pasó con la desaparición de Teresa Molina?

La Fiscalía, en un comunicado, informó que el hijo de Teresa Molina dijo que su mamá salió de su casa el 25 de abril rumbo al centro de la Ciudad de México y después de eso ya no se supo nada de ella.

Ficha de búsqueda de Teresa Molina ı Foto: Especial

El joven dijo que a él no le pareció raro porque su mamá viajaba constantemente, sin embargo, las autoridades señalaron que, tras el cateo que realizaron, la mujer nunca salió de su casa, incluso que se hallaron indicios biológicos (sangre) que indicarían que la señora de 55 años fue agredida en el lugar, lo que contradice la versión de Fernando Yael.

El mismo Yael fue quien presentó la denuncia por desaparición de su mamá, pero días después fue detenido como sospechoso y ya fue trasladado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Aunque versiones señalan que el joven podría haberle quitado la vida a su madre, esto todavía no está confirmado por las autoridades, ya que sigue la investigación, pero se espera que en lso próximos días se revelen más detalles de este caso.