Caso de Teresa Molina, mamá desaparecida y su hijo que lloró por ella fue detenido por sospechoso

El caso de Teresa Molina está conmocionando en las redes sociales. Se trata de una mujer de 55 años, madre soltera, que desapareció el pasado 25 de abril y días después el caso dio un giro y su hijo fue detenido como sospechoso por las autoridades de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información, Teresa Molina desapareció el pasado 25 abril, pero su ausencia fue reportada hasta el 1 de mayo.

Según su hijo, Fernando “N” o Yael “N”, en una entrevista que dio al medio de comunicación N+, él no se había alarmado porque su mamá solía salir mucho de viaje, por lo que él creyó que ella estaba en un viaje. Pero tras varios días de no tener noticias de su madre fue que denunció.

En la conversación con la periodista Itzel Cruz Alanís, el joven de 21 años lloró por su mamá y dijo que estaba mal porque había perdido a su único sustento.

Fernando N o Yael N, hijo de Teresa Molina ı Foto: Especial

¿Cómo desapareció Teresa Molina?

El hijo de Teresa indicó a las autoridades que su mamá había salido de la casa con dirección al centro de la Ciudad y después ya no tuvo más noticias sobre ella.

Pero las diligencias realizadas por personal de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE), así como los análisis de cámaras, telefonía y el trabajo de la Policía de Investigación (PDI), permitieron obtener datos que contradicen esa versión.

Según los datos no se obtuvo registro de que Teresa haya abandonado su domicilio desde el 25 de abril.

La Fiscalía informó que como parte de la investigación se hizo un cateo en la casa de la víctima, en donde vivía con su hijo, el pasado 5 de mayo.

Lo que encontraron las autoridades fue lo que llevó a la detención de Yael “N”, hijo de la víctima.

¿Qué encontraron en la casa de Teresa Molina tras su desaparición?

Según los datos de la Fiscalía de la CDMX fueron localizados indicios biológicos (presuntamente sangre), lo que fortalecería la hipótesis de que la víctima fue agredida en el lugar.

Tras las diligencias fue que el día 7 de mayo se llevó a cabo la detención del hijo de Teresa Molina, quien fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.

Ficha de búsqueda de Teresa Molina ı Foto: Especial