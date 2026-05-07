¿Quién es Teresa Molina, mujer desaparecida y que su hijo es señalado como sospechoso?

Un nuevo caso de desaparición causa indignación y se trata de Teresa Molina, una mujer de quien no se supo nada de su paradero desde el pasado 25 de abril y ahora el sucedo da un giro pues el presunto sospechoso es su hijo Yael “N”, quien además ya fue detenido por la Fiscalía de la Ciudad de México.

El caso de Teresa ha destapado varios puntos que pusieron a su único hijo como el sospechoso de su desaparición y hasta de su probable muerte.

¿Quién es Teresa Molina?

Teresa Molina es una mujer de 55 años de edad, que trabajaba en una empresa de telecomunicaciones.

A decir de su hijo, quien ofreció una entrevista al medio N+ para hablar sobre la desaparición de Teresa, ella era madre soltera y vivían los dos juntos en la alcaldía Venustiano Carranza, en una familia amorosa que él describió que en realidad eran tres: Su mamá, él y su mascota.

Yael contó que su mamá era una mujer independiente y que al inicio no pensó que fuera una desaparición porque ella viajaba constantemente, por lo que no se le hizo raro que su mamá no volviera a casa en fin de semana.

Ficha de búsqueda de Teresa Molina ı Foto: Especial

La desaparición de Teresa fue reportada el 1 de mayo, la última vez que se le vio fue en su domicilio, de acuerdo con la información la mujer entró a su casa y ya no salió.

Según la ficha de búsqueda, Teresa Molina mide 1.58 metros, como señas particulares tiene cicatriz en el codo izquierdo, cicatriz en la pierna derecha y cicatriz en el párpado izquierdo.

El día de su desaparición vestía un top de tiras negro, mayones negros, calcetines blancos y tenis blancos.

Pese a que su hijo Yael ya fue detenido por las autoridades por su probable responsabilidad, por el momento no se ha confirmado si Teresa murió, aunque existe la sospecha, ya que periodistas especializados en el tema de seguridad revelaron que se halló sangre de la víctima.

Sin embargo, se espera que en las próximas horas o días las autoridades de la Ciudad de México den más información con respecto al caso de Teresa Molina.