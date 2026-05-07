Clara Brugada entrega más de 4 mil créditos de vivienda y 500 escrituras en CDMX.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de 4 mil 314 créditos de vivienda y 500 escrituras como parte de la política social que impulsa el mejoramiento a casa habitación y brindar certeza patrimonial a miles de familias capitalinas en condiciones de mayor desigualdad.

Durante el evento realizado en la Utopía Mixiuhca, alcaldía Iztacalco, la mandataria aseguró que los apoyos otorgados, que oscilan desde los 65 mil a 400 mil pesos, benefician principalmente a población que no puede pagar un crédito bancario.

“Se trata de un programa social que, de acuerdo a su ingreso, van pagando poco a poco. Imagínense, ustedes: van a empezar a pagar cinco meses después de que reciban su crédito, eso no lo hace ningún banco”, afirmó.

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Asimismo, resaltó que este programa de créditos significa un voto de confianza a la población, el cual permitirá dignificar la vivienda, combatir el hacinamiento, así como brindar mejores condiciones de vida a las familias, sobre todo a las nuevas generaciones.

“Sabemos que el apoyo y el crédito que damos va a transformar su vida, va a mejorar cómo viven en casa”, aseguró la mandataria capitalina.

En ese sentido, hizo un llamado a las y los beneficiarios a hacer los pagos correspondientes conforme a su contrato y con ello apoyar a más personas para que accedan a un crédito y puedan mejorar su casa.

“Hago un llamado a que también haya un regreso del crédito que hoy empiezan a recibir y que lo hagan de acuerdo a como lo estipularon en la firma de su contrato, pero ustedes saben que son recursos que sirven para financiar más vivienda popular y apoyar a más población”, puntualizó.

Asimismo, la Jefa de Gobierno señaló que la dispersión de créditos también incluye la entrega de 500 escrituras, acción que brinda certeza y tranquilidad patrimonial a miles de capitalinos.

Resaltó que este crédito también puede ser utilizado para adquirir tecnologías ecológicas de uso doméstico como calentadores solares que permitan a las y los beneficiarios ahorros importantes en el uso de energías y otros recursos.

Este año miles de familias podrán mejorar sus hogares con pagos accesibles y apoyo real. Con acciones como esta, el @GobCDMX impulsa proyectos que buscan transformar y mejorar la vida de nuestros ciudadanos.



Tener una vivienda digna es un derecho. Por eso, apoyamos a quienes más… pic.twitter.com/jRAyZMmcHB — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 7, 2026

Tras invitar a la población beneficiaria a conocer los más de 8 mil metros cuadrados de servicios gratuitos que brinda la Utopía Mixiuhca, la mandataria local aprovechó para reconocer a las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México por la aprobación de la reforma constitucional para garantizar el derecho a los cuidados y la creación del Sistema Público de Cuidados.

“Lo que se aprobó ayer en el Congreso de la ciudad es erradicar constitucionalmente la división sexual del trabajo; es decir, que hoy en esta Ciudad de México no debe de haber división sexual del trabajo y eso significa que las mujeres no son las únicas que deben dedicarse a hacer las labores del hogar y del cuidado. De ese tamaño es lo que se aprobó el día de ayer en el Congreso“, subrayó.

El director ejecutivo de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda, Raúl Bautista González, informó que el Instituto de Vivienda autorizó 4 mil 314 créditos del Programa de Mejoramiento de Vivienda, con una inversión superior a los 707 millones de pesos.

Detalló que este 7 de mayo se entregaron recursos correspondientes a la sesión 289, la cual contempla 2 mil 741 acciones, con una inversión de más de 456 millones de pesos, distribuidas en las 16 alcaldías de la capital.

Asimismo, destacó que estas acciones generan más de 5 mil 400 empleos y benefician a más de 9 mil 300 personas, principalmente familias con ingresos de entre uno y tres salarios mínimos; y subrayó que el 64 por ciento de las personas acreditadas son mujeres.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, precisó que este día se inició la dispersión de 4 mil 314 créditos de mejoramiento de vivienda mediante mantenimiento y construcción.

“Estamos hablando de créditos que pueden servir para llevar a cabo mantenimiento general, mejoramiento integral, obra externa, vivienda nueva progresiva y distintas acciones de sustentabilidad”, explicó.

2 mil 500 familias reciben un crédito

Este día, refirió el funcionario, 2 mil 500 familias recibieron su crédito, mientras que los restantes serán entregados en los próximos días.

Subrayó que el presupuesto para el total de apoyos asciende a los 707 millones de pesos, mientras que el programa para este año contará con un recurso de cerca de 2 mil 800 millones de pesos, igual al año previo; por lo que será el segundo año en la historia en alcanzar una cifra récord con la entrega de 20 mil créditos de mejoramiento de vivienda en las 16 demarcaciones capitalinas.

Cabe señalar que de los más de 4 mil 300 créditos contemplados, cerca de mil corresponden a Vivienda Nueva Progresiva, lo que permitirá que familias puedan seguir construyendo no sólo ampliaciones, sino nuevos espacios habitables para las y los descendientes de quienes fundaron los barrios populares de la capital para poder vivir con dignidad e independencia.

El titular de la Secretaría de Vivienda agregó que para el mes de mayo se habrán entregado más de mil 790 viviendas nuevas, lo que suma avances en el cumplimiento de la meta presentada por la Jefa de Gobierno de realizar 200 mil acciones de este rubro durante el sexenio.

Muñoz Santini abundó que se lleva a cabo la construcción de 10 mil viviendas nuevas, convirtiendo a la Ciudad de México en una de las entidades que más vivienda social y asequible producen, por lo que estimó que para el 2026 se realizarán 30 mil acciones de este tipo.

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JVR