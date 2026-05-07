Metro suspende servicio de Oceanía a Pantitlán de la Línea 5; hay servicio de RTP

Metro suspende servicio de Oceanía a Pantitlán de la Línea 5.

Trabajan en el mantenimiento de las vías

El Metro de la Ciudad de México dio a conocer que el servicio en la Línea 5 se ve interrumpido, por lo que activo el servicio provisional, con apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

En redes sociales, detalló que el tramo afectado comprende de Oceanía a Pantitlán, donde apoya vehículos de RTP.

En tanto, de Politécnico a Oceanía, se ofrece el servicio de manera provisional en ambas vías.

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¿Por qué no hay servicio de Oceanía a Pantitlán en el Metro de CDMX?

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, informó que el servicio en la Línea 5 se vio interrumpido debido a la revisión y corrección de la barra guía en la interestación Hangares–Terminal Aérea.

Explicó que dichos trabajos se realizan porque se presentó una dilatación de elementos, provocado por las altas temperaturas.

“Se implementa servicio provisional de Politécnico a Oceanía por la revisión y corrección de la barra guía en la interestación Hangares–Terminal Aérea, derivado de la dilatación de elementos provocado por las altas temperaturas”, escribió Adrián Rubalcava en la red social X.

Importante para las personas usuarias de la Línea 5 del @MetroCDMX:

Se implementa servicio provisional de Politécnico a Oceanía por la revisión y corrección de la barra guía en la interestación Hangares–Terminal Aérea, derivado de la dilatación de elementos provocado por las… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 8, 2026

La interrupción del servicio de Oceanía a Pantitlán ocurrió pasadas las 18:00 horas de este jueves 7 de mayo de 2026.

En dicho horario convergieron la alta afluencia de personas y una temperatura superior a los 25 grados centígrados.

Así, varios usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro comenzaron a realizar quejas en las redes sociales, donde también acusan afectaciones en la Línea B y en la línea 8.

A continuación, te presentamos algunos comentarios vertidos en las redes sociales

“Evidentemente insuficiente el servicio de RTP”

“Llevo una hora caminando a Pantitlán porque no hay transporte, es un caos”

“Ni un camión, los morados están cobrando de a $20″

La Línea 5 conecta con la estación Pantitlán, una de las más visitadas y concurridas en la capital del país, debido a su amplia conexión.

A las 20:30 horas del jueves, los trabajos en la barra guía de la Línea 5 continuaban, así como el servicio provisional.

“Personal del Sistema labora para restablecer el servicio en su totalidad. Mantente informado de nuestras actualizaciones”, escribió el Metro de la Ciudad de México en la red social X.

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JVR