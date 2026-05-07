Director del Metro supervisa mantenimiento sistemático de trenes que corren en Línea 2

Adrián Rubalcava Suárez, director general del Sistema de Transporte Colectivo, supervisó las labores de mantenimiento a los trenes modelo NM02, los cuales corren de Tasqueña a Cuatro Caminos y ofrecen servicio a un promedio de 603 mil usuarios diarios.

El mantenimiento sistemático se realiza cuando los trenes han recorrido de 12 mil a 15 mil kilómetros, una vez al mes, aproximadamente. Son 37 trenes modelo NM02 los que reciben labores preventivas y correctivas en el taller Tasqueña, con la finalidad de que estén en condiciones operativas óptimas.

Rumbo al próximo Mundial de Futbol, la Línea 2 será estratégica para la movilidad hacia el estadio sede. En ese marco, por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la dirección general del Metro ha fortalecido el mantenimiento a los trenes que circulan de Tasqueña a Cuatro Caminos.

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El mantenimiento sistemático verifica el correcto funcionamiento de las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de los trenes, como son las escobillas, ruedas portadoras y de seguridad, sistemas de tracción-frenado y neumáticos, así como los mecanismos de ventilación al interior de los vagones, iluminación y mecanismos de apertura y cierre de puertas.

En total, son 172 técnicos especializados del Metro los que participan en el mantenimiento preventivo y correctivo en el taller Tasqueña, quienes los 365 días del año laboran para que los trenes NM02 operen de forma correcta.

El director general del Metro refrenda el compromiso de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina y de todos quienes integran la base trabajadora del organismo para dar servicio eficiente en la Línea 2 y en el resto de la red, recuerda que “Cuidarte es parte del viaje”.

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FGR