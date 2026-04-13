Adrián Rubalcava logra acuerdo con Sindicato del Metro para normalizar servicio

Adrián Rubalcava, director general del Metro, y el líder del Sindicato Nacional del STC, Fernando Espino Arévalo.

El director general del Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava Suárez, informó que el servicio en el sistema operará con normalidad a partir de este martes 14 de abril, tras alcanzar “acuerdos relevantes” con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

A través de la red social X, detalló que, luego de “varias horas de diálogo” con la dirigencia del sindicato, se pactaron acciones bilaterales para fortalecer el mantenimiento y mejorar el servicio en el Metro.

A través de un mensaje en video, Adrián Rubalcava resaltó que coincidió con el líder sindical Fernando Espino Arévalo en que la prioridad es dar mantenimiento a las instalaciones, a la infraestructura ferroviaria y a los trenes para garantizar la seguridad de las y los usuarios.

Además, durante las negociaciones se abordaron las condiciones laborales de las y los trabajadores del STC, quienes, enfatizó el director del Metro, “hacen un trabajo extraordinario”.

“La intención es trabajar juntos, jalar juntos y resolver las problemáticas del Metro de manera conjunta, con el desempeño de todos los trabajadores de este sistema, y a los usuarios, también, agradecerles su paciencia”, expresó.

Por su parte, Fernando Espino reconoció la disposición al diálogo del director del Metro y de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en beneficio de trabajadores, usuarios y del STC.

“La seguridad de las y los usuarios seguirá siendo nuestra máxima prioridad. A partir de mañana, el servicio operará con total normalidad”, agregó Adrián Rubalcava.

Después de varias horas de diálogo con el Sindicato Nacional del STC Metro y por instrucciones de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM alcanzamos acuerdos relevantes.



Estos se centran en fortalecer el mantenimiento del sistema, redoblar esfuerzos de manera conjunta para brindar… pic.twitter.com/pKnin2Pek5 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 14, 2026

El pasado 10 de abril, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNTSTC) realizó un paro parcial de actividades para exigir inversión en el mantenimiento de la infraestructura y el parque vehicular.

En el proceso de negociaciones, retomado este 13 de abril, participó personal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

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cehr