Destaca GAM capacidad de respuesta en simulacro de sismo

La alcaldía Gustavo A. Madero se sumó con fuerza al Primer Simulacro Nacional 2026, en el que logró desalojar a más de 2 mil funcionarios en un tiempo de 3 minutos con 30 segundos, demostrando capacidad de respuesta y coordinación ante escenarios de riesgo. El ejercicio, encabezado por el alcalde Janecarlo Lozano, se realizó en punto de las 11:00 horas bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Acapulco, Guerrero.

Durante el simulacro participaron elementos de la Policía Auxiliar del Sector 65 Bisonte, los ocho sectores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como funcionarios de todas las direcciones de gobierno. La activación de la alerta sísmica en altavoces y dispositivos móviles marcó el inicio del protocolo, que incluyó la evacuación ordenada de trabajadores tanto del edificio central como de las 10 direcciones territoriales.

Al concluir el ejercicio, el alcalde supervisó los resultados desde la sala de crisis del Centro de Inteligencia, donde evaluó junto con Protección Civil y mandos policiales la efectividad de la operación. “Estamos listos para salvaguardar la integridad de las familias maderenses”, afirmó Lozano, al destacar la importancia de estos ejercicios para fortalecer la cultura de la prevención.

Este simulacro se suma al megasimulacro realizado el pasado 23 de abril, en el que se planteó una hipótesis de fuga de gas cloro, considerado uno de los escenarios de mayor riesgo. En aquella ocasión se puso a prueba la capacidad operativa, clínica y de rescate mediante la articulación de diversas instituciones de salud y emergencia.

El despliegue reunió a 460 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como paramédicos, médicos, personal de Protección Civil y brigadas especializadas en materiales peligrosos (HazMat).

Además, participaron cinco hospitales clave de la demarcación, junto con ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, en un ejercicio sin precedentes.

Con la integración de 15 ambulancias y dos unidades contra incendio en la explanada de la alcaldía, Gustavo A.

Madero consolida un modelo de respuesta interinstitucional que busca garantizar la seguridad de su población, reforzando protocolos y tiempos de reacción ante cualquier contingencia.

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FGR