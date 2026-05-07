Encabeza Iztapalapa la actividad sísmica en lo que va de 2026

La alcaldía Iztapalapa es, al momento, la que más actividad sísmica ha registrado en la Ciudad de México, incluso por arriba de Álvaro Obregón, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La información oficial detalla que, de enero a la fecha, los sensores de movimientos telúricos han registrado 22 fenómenos menores a una magnitud 4 con epicentro en la capital, de los cuales ocho corresponden a la demarcación ubicada en el oriente.

El Dato: Investigadores de la UNAM confirmaron en agosto de 2025 la existencia de la falla Plateros-Mixcoac, luego de analizar, entre 2023 y 2024, distintos microsismos.

La analista del SSN, Delia Bello Segura, explicó a La Razón que esta situación estaría relacionada con una probable activación de una falla geológica en Iztapalapa y no necesariamente sigue un patrón en particular o corresponde a un fenómeno en específico.

“Lo que ocurrió con Iztapalapa es lo mismo que pasó con otras fallas que, repentinamente, se activan. En 2019 tuvimos un incremento en la cantidad de sismos en Álvaro Obregón, esto mismo sucedió en 2023 y fue por el mismo motivo, por el cual se activó la falla Plateros-Mixcoac, que es la que se descubrió hace algunos años y ha generado varios movimientos en esa zona”, explicó la especialista.

De acuerdo con la dependencia del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), seis de los ocho microsismos registrados, ocurrieron el 18 de marzo, y dos más el día 21 de ese mes.

3 mil 547 movimientos telúricos detectó el SSN en todo el país durante abril

SACUDIDAS EN EL ORIENTE ı Foto: Imagen satelital›Google Earth

Además, la información muestra que, del total de movimientos telúricos, cuatro tuvieron su epicentro en la colonia San José Aculco, dos en Carlos Zapata Vela y otro par en San Lucas. Las primeras dos zonas son cercanas a la Central de Abasto.

Durante la última década, Iztapalapa ha regisrado 16 sismos de baja intensidad, los cuales han tenido magnitudes que oscilan entre 1 y 2.6, de acuerdo con el SSN. El temblor más fuerte documentado este 2026 en la demarcación alcanzó una magnitud de 2.5 y tuvo lugar en la calle Cosmógrafos, a unos cuantos pasos de Canal Río Churubusco, colonia San José Aculco.

“El caso de la alcaldía Iztapalapa es especial, porque es un lugar donde se encuentra una parte de lo que antes era el lago de la Ciudad de México, y eso ya está bastante estudiado, por ello algunas partes de ese lugar se están hundiendo y es muy visible, pero no es la única alcaldía con esta situación.

SACUDIDAS EN EL ORIENTE ı Foto: Especial

5.6 fue la magnitud del sismo del lunes con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca

“La Cuauhtémoc también tiene una parte de su territorio en lo que era el lago, lo mismo Iztacalco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero”, puntualizó la académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

En contraste, en los últimos 10 años, la alcaldía Álvaro Obregón es la zona que más actividad sísmica registró en toda la capital del país, con 114 casos entre mayo de 2016 y mayo de 2026, por lo que rebasa en 132.65 por ciento los registros sísmicos de la segunda demarcación más activa en este rubro, que es Coyoacán, con 49 temblores.

Bello Segura explicó que el tipo de actividad sísmica ocurrida en Iztapalapa, así como en otras demarcaciones, ocurre debido a la presencia de diversas fallas en cada región, ya que la Ciudad de México tiene varias zonas de debilidad en la corteza terrestre, capaces de provocar una movilidad constante.

“No hay un registro de cuántas fallas hay en toda la Ciudad de México, porque es un tema que se sigue estudiando y, entre más sabemos, más fallas aparecen.

El Tip: La magnitud de un sismo se calcula mediante la amplitud máxima de las ondas sísmicas y la distancia a la que se encuentra el sismógrafo del epicentro, refiere el SSN.

“Lo que sí puedo decir es que hay tres muy importantes en la ciudad, que tienen actividad constantemente: la falla Plateros–Mixcoac, la falla que está entre Coyoacán y la Benito Juárez, y la falla de Xochimilco, que afecta a esa alcaldía y también repercute en Milpa Alta”, mencionó la científica.

Las fallas geológicas, generadas por el contacto de la Placa de Cocos y la Placa de Norteamérica, generan esfuerzos o inestabilidad con los roces entre sí y provocan ondas sísmicas, las cuales, en el caso de microtemblores, duran poco, porque se disipan a gran velocidad.

De enero a la fecha, el SSN ha registrado 359 microsismos con epicentro en la capital, de los cuales sólo 19 superan la magnitud 3.

La especialista destacó que en los últimos años aumentó el reporte de movimientos telúricos, pero, aclaró, esto no necesariamente está ligado a un alza en estos fenómenos, pues podría ser por el número de estaciones de la red sísmica, ya que, por ejemplo, los Colegios de Ciencias y Humanidades y Preparatorias de la UNAM, tienen un sensor de este tipo.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno federal, la alerta sísmica se activa de manera automático cuando los sensores registran un sismo de gran magnitud.

Al día de hoy, la Ciudad de México ocupa el puesto número 18 de las entidades con mayor actividad sísmica en todo el país, con 386 registros de mayo de 2016 a mayo de 2026.

Los primeros lugares son ocupados por Oaxaca, con 108 mil 278 movimientos telúricos, seguida de Guerrero, con 49 mil 43; Chiapas, 41 mil 366; Michoacán, 21 mil 976, y Baja California, con 18 mil 812 registros.