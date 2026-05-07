Reconoce la CDMX el derecho al cuidado

Una enfermera particular camina con una adulta mayor en una zona de hospitales, en Tlalpan, en enero.

La Ciudad de México aprobó reformas a su Constitución para reconocer el derecho humano al cuidado, recibir cuidados y al autocuidado, una medida que la hace ser la primera ciudad de Latinoamericana con este derecho en su Carta Magna local.

Con 62 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Congreso local avaló modificaciones a los artículos 3 y 9 de la Constitución local para reconocer el valor social y económico de los cuidados y establecer la corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado, el sector social, las familias y la comunidad.

El Dato: El Gobierno impulsa la construcción de cerca de 200 Casas de las 3R, espacios que ofrecen servicios gratuitos para reducir la tarea de cuidados en favor de las mujeres.

La reforma retoma la iniciativa impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien ha colocado el Sistema Público de Cuidados como una de las prioridades de su administración, así como la presentada por la legisladora local del PRI, Tania Nanette Larios Pérez.

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El dictamen, que se suma a países de América Latina como Ecuador, Brasil y Colombia, donde este derecho ya fue elevado a rango constitucional, establece que esta facultad comprende cuidar, ser cuidado y el autocuidado, además reconoce que estas labores son indispensables para el sostenimiento de la vida y el ejercicio de otras garantías.

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También incorpora el principio de distribución equitativa de las tareas de cuidado entre géneros y sectores, para erradicar la división sexual del trabajo.

Desde tribuna, la coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Xóchitl Bravo Espinosa, calificó la aprobación como “un hecho histórico”.

“Hoy es un día de fiesta; hoy es un día de dignificar la lucha de las mujeres; hoy es un día de reconocimiento a lo que hacemos las mujeres desde hace un montón de tiempo, que es cuidar”, expresó.

La legisladora añadió que la reforma fortalece el derecho al cuidado para evitar que pueda ser eliminado en el futuro, y recalcó que todos los niveles de gobierno deberán garantizarlo.

Nancy Sandoval, de 60 años, consideró positivo que el derecho al cuidado sea elevado a rango constitucional, pues le da tranquilidad pensar que en algún momento podría recibir apoyo si lo necesita.

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“Se me hace muy bueno, porque uno no sabe, de hecho, gente joven de repente se vuelve discapacitada. Entonces el cuidar, atender y ayudarle a salir adelante a las personas es bueno”, dijo a La Razón.

La mujer agregó que también piensa en su propio futuro y en la posibilidad de requerir asistencia para vivir, por lo cual, mencionó, la medida le podría ayudar.

“También me pongo a pensar que si en algún momento necesitara la ayuda de alguien para vivir, pues estaría muy bien”, señaló la mujer.

Con la modificación constitucional, la Constitución Política de la Ciudad de México también reconoce que los trabajos de cuidado, incluidos los domésticos no remunerados, generan valor económico, bienestar y prosperidad colectiva.

Por su parte, la bancada de Movimiento Ciudadano señaló que, aunque el Sistema Público de Cuidados, propuesto por Brugada Molina, representa una buena iniciativa, se tiene que construir de manera integral para que todas las secretarías participen en la protección y garantía de este derecho.