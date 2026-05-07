Participan 8.6 millones en el simulacro

Un grupo de vecinas de Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, participa en el simulacro de sismo, ayer.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el Primer Simulacro Nacional “se realizó con gran éxito”, con la participación de ocho millones 610 mil 519 personas y con el mayor registro de inmuebles registrados: 30 mil 753.

En conferencia, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que en la capital se realizarán tres simulacros de sismo al año: uno a nivel metropolitano y dos a nivel nacional. Así, el próximo simulacro será el 19 de septiembre.

“Para la Ciudad de México, éste es el segundo simulacro: el primero lo realizamos de manera metropolitana y éste es el primero a nivel nacional (...), la ciudad tendrá cada año tres simulacros que nos permitan prepararnos ante cualquier eventualidad”, recalcó.

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Tras el ejercicio, el coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés, reportó que 98.75 por ciento de los 13 mil 979 altavoces funcionaron, más que en el sismo del pasado 4 de mayo.

El Tip: Más de 600 mil 372 funcionarios públicos, así como 17 mil 244 policías, apoyados con 1,632 vehículos, cinco helicópteros Cóndores y un dron participaron en el simulacro.

En la estación Aculco de la Línea 8 del Metro, usuarios señalaron que, aunque los simulacros son positivos, en algunos casos el sonido de la alerta en teléfonos celulares genera más temor que el propio sismo.

“Sí espanta, sobre todo, la alarma del celular. Los simulacros preparan más a la gente”, comentó Brenda, quien se movilizaba en un convoy de este transporte.

En el Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa, y Tlatelolco, en Cuauhtémoc, La Razón observó que si bien hubo personas que participaron en este ejercicio, no representaron un gran número.

1 minuto y 48 segundos fue el tiempo de las evacuaciones

Urzúa Venegas añadió que del total de inmuebles que cooperaron, 24 mil 910 fueron del sector privado y cinco mil 843 del sector público.

Brugada Molina dijo que esta colaboración se convirtió “en la más alta en los últimos ocho años”, y fijó como meta alcanzar 40 mil inmuebles en septiembre.

La Jefa de Gobierno dijo que con las alertas de altavoz y celular, la capital cuenta con el sistema de aviso de sismos más avanzado del mundo.