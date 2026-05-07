Alta participación en simulacro; en alerta, pendiente

Más de 37 millones de personas participaron este miércoles en el Primer Simulacro Nacional 2026, un ejercicio que alcanzó a las 32 entidades del país y puso a prueba los sistemas de respuesta y prevención ante posibles emergencias y desastres naturales del país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reportó 167 mil 810 inmuebles inscritos y una cobertura en dos mil 421 municipios en el país.

En 21 estados del país el escenario principal supuso un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero. El resto de las entidades practicó protocolos frente a incendios, tsunamis, huracanes, inundaciones, colapso de estructuras y amenazas múltiples.

El Dato: El Gobierno de la CDMX informó que en el Simulacro Nacional participaron las dependencias de Seguridad Ciudadana, Bomberos, C5, Movilidad, Obras, Aguas y los Cóndores.

La jornada formó parte de las actividades por el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC).

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, informó que las autoridades activaron 23 mil altavoces públicos en zonas de alta sismicidad, entre ellas: Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca. La CNPC también aplicó el sistema de alertamiento masivo en teléfonos celulares, con alcance en más de 87 millones de dispositivos y una efectividad superior al 95 por ciento.

Aun con esa cobertura, la prueba dejó un punto pendiente en la comunicación de riesgo. Usuarios reportaron que, en algunos equipos, apareció la nueva leyenda “alerta máxima”, mientras otros conservaron el encabezado “alerta presidencial”.

Desde enero, la Presidenta cuestionó que el aviso se vinculara con la Presidencia, ya que la gestión correspondía a CNPC. Después, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), adscrita a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), anunció lineamientos para que las compañías telefónicas y los fabricantes lo homologaran.

70 segundos de anticipación al sismo se activan en la red de altavoces del C5

El episodio ocurrió dos días después de que el alertamiento móvil no se activó durante el sismo de magnitud 5.6 que se registró el lunes 4 de mayo, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

La ATDT explicó entonces que la plataforma estaba en “mantenimiento rápido” para preparar el simulacro nacional, tras lo cual, aseguró que el servicio ya operaba de manera correcta.

Tras el Simulacro Nacional de este miércoles, la CNPC reportó que participaron 770 mil 166 elementos especializados, 21 mil 687 vehículos terrestres y 466 aeronaves en todo el país. La infraestructura hospitalaria contempló dos mil 955 unidades médicas y más de 105 mil camas disponibles ante una eventual emergencia.

Otra parte del ejercicio preventivo se reflejó en las dependencias federales. La Fiscalía General de la República (FGR) informó la participación de 16 mil 917 personas en 138 inmuebles de la dependencia, con un tiempo promedio de evacuación de 11 minutos.

Habitantes de la CDMX al participar, ayer, en el 1.er Simulacro Nacional 2026. ı Foto: Elizabeth Hernández›La Razón

Por su parte la Secretaría de Marina (Semar) desplegó ocho mil 786 elementos en la Región Naval Central para probar su Protocolo de Actuación en Caso de Sismos, con escenarios de personal atrapado bajo escombros, incendio y fuga en un vehículo de gas LP.

Velázquez Alzúa afirmó que el simulacro forma parte de las acciones instruidas por la Presidenta Claudia Sheinbaum para medir la capacidad de reacción institucional y reforzar las medidas de prevención ante posibles desastres y emergencias en el país.

“México es hoy un país más preparado, con una visión de gestión integral del riesgo que pone a las personas en el centro de la atención”, señaló.

Participan 8.6 millones en el simulacro

› Por Fernanda Rangel, Luis Olivera y David Patricio

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el Primer Simulacro Nacional “se realizó con gran éxito”, con la participación de ocho millones 610 mil 519 personas y con el mayor registro de inmuebles registrados: 30 mil 753.

En conferencia, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que en la capital se realizarán tres simulacros de sismo al año: uno a nivel metropolitano y dos a nivel nacional. Así, el próximo simulacro será el 19 de septiembre.

“Para la Ciudad de México, éste es el segundo simulacro: el primero lo realizamos de manera metropolitana y éste es el primero a nivel nacional (...), la ciudad tendrá cada año tres simulacros que nos permitan prepararnos ante cualquier eventualidad”, recalcó.

Tras el ejercicio, el coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés, reportó que 98.75 por ciento de los 13 mil 979 altavoces funcionaron, más que en el sismo del pasado 4 de mayo.

Un grupo de vecinas de Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, participa en el simulacro de sismo, ayer. ı Foto: David Patricio›La Razón

El Tip: Más de 600 mil 372 funcionarios públicos, así como 17 mil 244 policías, apoyados con 1,632 vehículos, cinco helicópteros Cóndores y un dron participaron en el simulacro.

En la estación Aculco de la Línea 8 del Metro, usuarios señalaron que, aunque los simulacros son positivos, en algunos casos el sonido de la alerta en teléfonos celulares genera más temor que el propio sismo.

“Sí espanta, sobre todo, la alarma del celular. Los simulacros preparan más a la gente”, comentó Brenda, quien se movilizaba en un convoy de este transporte.

En el Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa, y Tlatelolco, en Cuauhtémoc, La Razón observó que si bien hubo personas que participaron en este ejercicio, no representaron un gran número.

1 minuto y 48 segundos fue el tiempo de las evacuaciones

Urzúa Venegas añadió que del total de inmuebles que cooperaron, 24 mil 910 fueron del sector privado y cinco mil 843 del sector público.

Brugada Molina dijo que esta colaboración se convirtió “en la más alta en los últimos ocho años”, y fijó como meta alcanzar 40 mil inmuebles en septiembre.

La Jefa de Gobierno dijo que con las alertas de altavoz y celular, la capital cuenta con el sistema de aviso de sismos más avanzado del mundo