Clima CDMX: Estas son las alcaldías con alerta por onda de calor HOY 7 de mayo

La onda de calor continuará afectando al menos a 24 entidades de la República mexicana, por lo que en CDMX y el Valle de México también se pronostica que se continúen registrando altas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que por la mañana de este jueves el cielo estará parcialmente nublado con presencia de bruma, y el ambiente será de fresco a templado, mientras que en las zonas altas del Estado de México será frío.

Precisó que por la tarde el ambiente será entre cálido a caluroso, el cielo estará medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos de 5 a 25 milímetros en la CDMX.

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Este 7 de mayo también se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas con posible caída de granizo.

La temperatura máxima estimada para la capital es de 30 a 32 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima estimada para este jueves será de 16 a 18 grados Celsius.

Pronóstico del clima 7 de mayo ı Foto: SMN

Alerta por ola de calor en CDMX 7 de mayo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la CDMX informó que para la tarde de este jueves se esperan temperaturas altas de 30 a 32 grados Celsius en 12 alcaldías de la capital.

Por esto, emitió alerta amarilla que permanecerá actica desde las 13:00 hasta las 18:00 horas de este jueves en las siguientes alcaldías:

Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuahutémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

Se estima que alrededor de las 12:00 horas la temperatura comience a ascender en la capital, alcanzando su punto máximo aproximadamente a las 15:00 horas, mientras que se estima que a las 18:00 horas se registren posibles lluvias ligeras; de acuerdo con el Boletín Meteorológico de la CDMX.

Ante las altas temperaturas y radiación ultravioleta se recomienda usar bloqueador solar incluso durante los días nublados, y permanecer en lugares frescos y con sombra.

También se recomienda vestir ropa con colores claros, gafas de sol, sombreso y/o gorra y evitar comer en la calle, pues los alimentos tienden a descomponerse más rápido durante la temporada de calor.

Boletin Metereológico CDMX ı Foto: X: @SGIPRC_CDMX

Durante la temporada de calor se recomienda dar los siguientes cuidados a los animales de compañía, pues debido a que los perros transpiran por medio de sus almohadillas, el calor les afecta más que a los humanos:

No tomar paseos durante las altas temperaturas, pues a medio día el asfalto es más caliente y podría producri daño en las almohadillas

No raparlos, pues su pelo los protege del sol e impide que su piel se deshidrate

Refrescarles la cabeza y el cuerpo con una esponja empapada en agua

Verificar que cuentan con agua disponible en su bebedero, y que este no esté expuesto al Sol directo

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