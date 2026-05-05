Ola de calor CDMX: Estas son las alcaldías con alerta por altas temperaturas HOY 5 de mayo

La onda de calor que está afectando en muchas entidades también se registrará durante esta semana en la capital; además, un canal de baja presión mantendrá la probabilidad de chubascos.
Este martes 5 de mayo el cielo estará despejado y el ambiente será de fresco a templado durante el amanecer con frío en las zonas altas; también habrá presencia de bruma durante el dría.
Para la tarde el ambiente será de cálido a caluroso y el cielo estará medio nublado con problabilidad de lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en la CDMX, con chubascos de 5 a 25 milímetros y posibles descargas eléctricas en el Estado de México.
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La onda de calor prevalecerá principalmente al norte de la capital, la temperatura máxima estimada será de 29 a 31 grados Celsius, mientras que la temperatura mímina estimada será de 15 a 17 grados Celsius; de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
Alerta por onda de calor en CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que a partir de este martes una nueva onda de calor iniciará, se tiene previsto que esta continúe hasta el viernes 8 de mayo.
Precisó que las temperaturas diarias en la capital serán muy calurosas, con un estimado de 29 a 32 grados Celsius en la mayor parte de las alcaldías; además, se estima que el cielo esté parcialmente nublado.
También se tiene previsto que se registre un elevado índice de radiación ultravioleta, y que se registren lluvias aisladas durante las tardes durante la semana; del 5 al 8 de mayo.
Para este 5 de mayo se emitió alerta en 10 aldaldías de la capital por temperaturas altas de 30 a 32 grados Celsius, que se registrarán desde las 13:00 hasta las 18:00 horas del martes.
Las alcaldías con alerta amarilla por altas temperaturas son:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuahutémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
Debido a esto, se recomienda tomar las siguientes precauciones este martes y durante los siguientes días:
- No exponerse por tiempo prolongado al sol, es mejor permanecer en lugares frescos y ventilados
- Usar bloqueador solar, preferentemente con FPS +50
- Beber abundantes líquidos
- Vestir con ropa ligera de colores claros
- Utiliza gafas para sol, sombrilla, sombrero o gorra
- Evitar comer en la vía pública, debido a que los alimentos se descomponen rápidamente
- Prestar atención a las personas de tu entorno, especialmente a bebés, infantes y adultos mayores; así como mascotas y animales de compañía
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