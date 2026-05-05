Ola de calor CDMX: Estas son las alcaldías con alerta por altas temperaturas HOY 5 de mayo

La onda de calor que está afectando en muchas entidades también se registrará durante esta semana en la capital; además, un canal de baja presión mantendrá la probabilidad de chubascos.

Este martes 5 de mayo el cielo estará despejado y el ambiente será de fresco a templado durante el amanecer con frío en las zonas altas; también habrá presencia de bruma durante el dría.

Para la tarde el ambiente será de cálido a caluroso y el cielo estará medio nublado con problabilidad de lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en la CDMX, con chubascos de 5 a 25 milímetros y posibles descargas eléctricas en el Estado de México.

La onda de calor prevalecerá principalmente al norte de la capital, la temperatura máxima estimada será de 29 a 31 grados Celsius, mientras que la temperatura mímina estimada será de 15 a 17 grados Celsius; de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico del clima 5 de mayo ı Foto: SMN

Alerta por onda de calor en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que a partir de este martes una nueva onda de calor iniciará, se tiene previsto que esta continúe hasta el viernes 8 de mayo.

Precisó que las temperaturas diarias en la capital serán muy calurosas, con un estimado de 29 a 32 grados Celsius en la mayor parte de las alcaldías; además, se estima que el cielo esté parcialmente nublado.

También se tiene previsto que se registre un elevado índice de radiación ultravioleta, y que se registren lluvias aisladas durante las tardes durante la semana; del 5 al 8 de mayo.

Para este 5 de mayo se emitió alerta en 10 aldaldías de la capital por temperaturas altas de 30 a 32 grados Celsius, que se registrarán desde las 13:00 hasta las 18:00 horas del martes.

Las alcaldías con alerta amarilla por altas temperaturas son:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuahutémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Venustiano Carranza

Debido a esto, se recomienda tomar las siguientes precauciones este martes y durante los siguientes días:

No exponerse por tiempo prolongado al sol, es mejor permanecer en lugares frescos y ventilados

Usar bloqueador solar, preferentemente con FPS +50

Beber abundantes líquidos

Vestir con ropa ligera de colores claros

Utiliza gafas para sol, sombrilla, sombrero o gorra

Evitar comer en la vía pública, debido a que los alimentos se descomponen rápidamente

Prestar atención a las personas de tu entorno, especialmente a bebés, infantes y adultos mayores; así como mascotas y animales de compañía

Aviso por onda de calor en CDMX ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

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