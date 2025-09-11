El desgarrador mensaje del novio de Ana Daniela Barragán, tras su muerte: ‘En un mes nos íbamos a comprometer’

"Te amaré siempre mi ratoncita linda, en esta y todas las vidas que me queden."

Brayan Ramos Ronquillo, novio de Ana Daniela Barragán Ramírez, estuvo buscándola los últimos días deambulando entre hospitales para localizarla. La joven estuvo desaparecida durante 24 horas, luego del impactante accidente de una pipa en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa. La noche de este miércoles, Bryan confirmó a La Razón el fallecimiento de la joven.

Con un desgarrador mensaje de despedida, mediante redes sociales, el novio de Ana Daniela Barrágan informó la muerte de la joven la noche de este Jueves 11 de Septiembre.

“El día de hoy no solo perdí a mi mejor amiga, perdí a mi futura esposa, a la futura madre de mis “guaguas” (como decía ella) Perdí a mi compañera de vida, nunca supe lo que fue amar con tanta intensidad a partir desde que te conocí. En un mes nos íbamos a comprometer y ahora viviré con el sufrimiento de saber que no te podré ver vestida de blanco como tanto lo hablamos. Te amaré siempre mi ratoncita linda, en esta y todas las vidas que me queden. Descansa en paz mi bebé“, expreso Brayan Ramos Ronquillo, pareja de Daniela.

¿Quién es Brayan Ramos Ronquillo?

Brayan Ramos Ronquillo quien fuese novio de Ana Daniela, tiene 23 años, estudia Ingeniería en computación en la UNAM.

Antes del accidente que cambiaría para siempre el rumbo de la pareja, Bryan Ramos sólo pensaba en su primer aniversario con su novia el cual celebrarían el próximo 5 de octubre.

Ana Daniela y Bryan tenían planes de casarse. “Prometo buscarte en otra vida y cumplir mi promesa” declaró el joven en redes sociales.

Ana Daniela Barragán salió de las llamas del accidente con el cuerpo quemado, el rostro desfigurado. Algunas personas que estaban alrededor del siniestro la vieron e intentaron ayudarla.

Al parecer la llevaron a un hospital, pero sus familiares no sabían en cuál fue ingresada la joven.

“Esta persona había llegado en un estado muy crítico. A simple vista sus padres están seguros que no era ella; pero aún así se tiene que hacer la prueba de ADN para descartar cualquier cosa”, explicó Bryan en una entrevista previa a la noticia.

Una prueba de ADN confirmó que una de las tres víctimas de la tragedia que no habían sido identificadas era la joven de 19 años de edad.

