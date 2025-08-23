Afirman que Ninel se llevó a Karina a Miami para robarle frases y ganar votos en LCDLF

Evelyn, amiga cercana de Wendy Guevara y Karina Torres, señaló a Ninel Conde de haberse “colgado” de la imagen de Karina, asegurando que incluso viajó con ella a Miami en junio para apropiarse de sus frases y personalidad antes de ingresar a La Casa de los Famosos México 3. Además, dijo que no había mostrado abiertamente apoyo ni se había mostrado cercana a la comunidad LGBT+ hasta que participó en el reality

“Joel la regó en presentarte tan tarde a Karina. Creo que esos 15 días que estuviste en el juego nomás le aprendiste esos 15 días de personalidad a mi comadre Karina”, expresó.

Además, en redes sociales usuarios afirman que Ninel “le robó frases a Las Perdidas”.

Afirman que Ninel se llevó a Karina a Miami para robarle frases ganar votos en LCDLF

Según Evelyn, el viaje a Miami fue supuestamente organizado por el mánager de El Bombón Asesino, Joel, tuvo como fin preparar a Ninel Conde para ganarse al público replicando el estilo Karina Torres.

La también influencer expresó que pese al tiempo que estuvo conviviendo con Karina, Ninel no pudo dejar de lado su personalidad real: “Nada más te duró 15 días hermosa, ya después vimos cómo eras, lo mierd*ll* que tú eras”.

Evelyn agregó que ni ella ni Las Perdidas consideran a Ninel como amiga, por lo que no le deben lealtad. Esto a raíz de que la exparticipante de LCDLF 3 dijera en una transmisión en vivo que Wendy y Karina recibieron dinero para apoyarla públicamente pero no cumplieron con el trato; esto ya fue negado por ambas influencers.

De igual forma, reveló que el mánager de Ninel, Joel, le pidió apoyar públicamente a la actriz diciendo que era “Team Ninel” durante la Fiesta de los Famosos que se realizó la noche que comenzó LCDLF, pero ella se negó a hacerlo.

“Joel me pidió el favor de apoyarte, pero como eres bien mierd*ll* y luego sacas tu personalidad, yo le dije, y hasta en un En Vivo que hice con Dayan Cristel, yo digo: ‘mi apoyo total es para Mar, para Dalilah Polanco y para Ninel, siempre y cuando no la cague’“, finalizó la amiga de Karina con una molestia visible.

El en vivo de la Mamita Hernández debería llamarse: Cómo quemar un bombón en menos de dos minutos 😱🔥 #LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/aEi6fyZZpu — 𝙱𝚊𝚜𝚑 ⊹ ࣪ ˖ (@bashlitos) August 23, 2025

¿Cuándo viajó Karina a Miami para encontrarse con Ninel Conde?

Karina Torres viajó a Miami para encontrarse con Ninel Conde en junio de este año, unos meses antes de que El Bombón ingresara a LCDLF. La influencer compartió dos videos en Instagram donde aparece junto a la cantante y publicó un video en su canal oficial de YouTube donde muestra cómo fue la convivencia con Ninel.

Incluso Ninel compartió un video donde muestra su “tarde de shopping” con Karina y le da tips para vestirse “sexy”.