Así fue el momento de la explosión e incendio de pipa de gas en Puente de la Concordia, Iztapalapa | VIDEOS

Pipa vuelva, se incendia y explota sobre Puente La Concordia.

La explosión e incendio de una pipa cargada de gas LP en las inmediaciones del Puente de la Concordia ha provocado una intensa movilización de servicios de emergencia locales y federales en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

En el punto, la secretaria de Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, informó que al momento no se fallecidos por el incidente; no obstante, suman 18 personas con quemaduras de segundo y tercer grado, que han sido trasladadas a diferentes hospitales.

La pesada unidad, con capacidad de 49 mil 500 litros de gas LP, volcó sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, donde se incendió y explotó.

Juan Manuel Pérez Cova, director del Cuerpo de Bomberos, informó que en el incidente se vieron involucrados 3 tráileres y 2 vehículos particulares; por separado, Myriam Urzúa detalló que 18 vehículos y una motoneta resultaron afectados por la conflagración.

Luego de sofocar las llamas que envolvieron a la unidad siniestrada, Bomberos realizaron la quema controlada de combustible para contener la fuga, derivado de una falla en la línea de distribución.

Minutos antes de las 16:00 horas, Pérez Cova precisó que la pipa se encontraba al 30 por ciento de su capacidad, con 20 mil litros de gas licuado de petróleo.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento exacto en el que la pesada unidad se incendió y explotó.

▶ #Video | Una pipa de gas explotó en el Puente de la Concordia y desató un incendio que alcanzó varios vehículos. Bomberos y Protección Civil trabajan en la zona, mientras autoridades aplican cortes viales y recomiendan a la ciudadanía mantenerse alejada del área afectada… pic.twitter.com/hBkU3HvZHS — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 10, 2025

Tras el estallido, vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) captaron una densa columna de humo blanco.

Información en desarrollo...

