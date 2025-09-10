Fiscalía de CDMX investiga explosión de pipa en puente de La Concordia, Iztapalapa

Fiscalía de CDMX investiga volcadura y explosión de pipa en el Puente de La Concordia.

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno, informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga la explosión de una pipa de gas LP registrada este martes en inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

En un mensaje desde el lugar de los hechos, la mandataria capitalina informó que al momento suman 57 personas lesionadas por el accidente, 19 de ellas reportadas como graves.

Brugada lamentó el incidente y explicó que, de acuerdo con los primeros reportes, ocurrió a las 14:20 horas tras la volcadura de una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas licuado de petróleo.

“Este lamentable accidente también ha implicado la participación de 18 vehículos afectados. 19 de las personas que fueron trasladadas a hospitales están graves y tenemos un conjunto de envíos, por diversas vías, Cóndores, también ambulancias y todo el equipo de emergencias que llegó”, comentó.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento de la explosión y cómo las personas que circulaban por la zona huyen.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, mencionó que, una vez que los pacientes graves que requieran ser trasladados a otros nosocomio lo harán vía tierra o aire.

