Se confirma la muerte de Alicia Matías, la abuelita que protegió a su nieta en explosión de pipa

Abuelita salvó a su nieta de explosión en el puente de la Concordia

Alicia Matías, la abuelita que durante la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia el miércoles, protegió a su nieta con su cuerpo, murió la noche de este viernes en el hospital Magdalena de las Salinas, dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México.

Con ello, sube a 11 el número de fallecidos tras la explosión. Hasta el momento 53 personas continúan internadas en diferentes hospitales. Mientras que 22 personas fueron dadas de alta.

La señora de 49 años de edad estuvo hospitalizada después de que un policía llamado Sergio Ángel la encontrara en medio de las llamas tras la explosión. El uniformado la llevó al hospital en donde la mujer estuvo recibiendo atención médica, sin embargo, el diagnóstico fue que tenía 98 por ciento de quemaduras en su cuerpo y de gravedad, de tercer grado.

La hermana de Alicia Matías informó que los médicos le dieron un diagnóstico desalentador, porque la gravedad de sus lesiones era tan grande que ya no podían ni siquiera hacerle un trasplante de piel.

¿Quién era Alicia Matías, la abuelita que salvó a su nieta en la explosión?

Alicia Matías era una señora que se dedicaba a trabajar en el paradero de camiones como checadora. La señora llevaba a su nieta al trabajo diario, pues la mamá de la niña no podía llevarla al lugar en el que ella laboraba.

Entonces Alicia apoyaba a su hija cuidando a su nieta de 2 años edad. La mujer presumía a su nieta con orgullo, pues la última foto que la señora compartió en un chat familiar fue precisamente cargando a su nieta, quien vestía un mameluco de la película Monsters Inc.

La última foto de la abuelita que salvó a su nieta en la explosión en Iztapalapa ı Foto: Especial

El error por la muerte de Alicia Matías

La noche del jueves 11 de septiembre se difundió una lista de la Secretaría de Salud de la CDMX en la que aparecía el nombre de Alicia y a un lado decía que la mujer había fallecido.

Inmediatamente, las redes sociales se conmocionaron y empezaron a emitir sus condolencias, sin embargo, la familia de la abuelita salió a desmentir la noticia y aseguró que la mujer seguía luchando por su vida.

“Está circulando que mi hermana falleció, mi hermana no ha fallecido, mi hermana sigue viva y sigue luchando para salir”, afirmó la hermana de Alicia Matías.

La mañana de este viernes la Secretaría de Salud informó que la abuelita sí seguía viva.

Rinden homenaje a abuelita que protegió a su nieta

Las redes sociales reconocieron este valiente acto de amor de la señora por proteger a su nieta, pues cubrió a la niña con su cuerpo para que las llamas de la explosión no la alcanzaran, sin embargo, la niña también lucha por su vida con heridas de tercer grado, según informó la familia.

Los usuarios de Internet empezaron a crear imágenes editadas para homenajear a Alicia Matías y reconocer su acto de amor.

Imágenes para recordar a la abuelita Alicia Matías ı Foto: Especial / Edición La Razón

Recuerdan a abuelita con emotivas imágenes ı Foto: Especial

Recuerdan a abuelita con emotivas imágenes ı Foto: Especial