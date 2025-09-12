La Mole quiere ayudar a la abuelita que salvó a su nieta de la explosión en Iztapalapa

La Mole quiere ayudar a la abuelita que salvó a su nieta de la explosión en la Concordia

Iván ‘La Mole’, el irreverente standupero, ha dejado ver su interés en apoyar a una de las víctimas de la explosión en la Concordia que ocurrió el pasado 10 de septiembre. Se trata del caso viral de Alicia Matías, la abuelita que cubrió con su cuerpo a su nieta durante el accidente en Iztapalapa.

Fue a través de su cuenta de X que La Mole preguntó por información para poder auxiliarla. "Si alguien sabe como están ayudando a la abuelita que salvo a su nieta allá en la Ciudad de México, si hay una institución o como podemos ayudarla avisen raza, yo quiero ayudarla, esas personas son las que ocupamos en este mundo de cagad*“, pidió.

Si alguien sabe como están ayudando ala abuelita que salvo a su nieta allá en la ciudad de mexico , si hay una institución o como podemos ayudarla avisen raza , yo quiero ayudarla , esas personas son las que ocupamos en este mundo de cagada pic.twitter.com/aADvbOTf67 — IVAN LA MOLE (@lamolechida) September 12, 2025

¿Cuál es el estado de salud de Alicia Matías?

En redes sociales, se ha especulado mucho sobre la salud de la abuelita Alicia Matías, pues el pasado 11 de septiembre se dijo que ya había fallecido; sin embargo, sus familiares aseguraron horas después que permanece luchando por su vida.

TE RECOMENDAMOS: 54 personas continúan internadas Suman 10 personas fallecidas por explosión de pipa en Puente de La Concordia

Fue su hermana Sandra quien aseguró que “sigue viva y le está echando muchas ganas para mantenerse aquí”. En ese sentido, mencionó que no piden ayuda económica, pues prefieren que las personas oren por ella para que sobreviva.

Anteriormente, su hija mencionó para Milenio que Alicia se encontraba con quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo, lo que implica un gran riesgo por la señora que permanece con la bebé en terapia intensiva.

Aseguran que abuelita está viva ı Foto: Especial / Edición La Razón

En las dolorosas imágenes compartidas del encuentro de la señora con la policía, pudimos verla con la ropa chamuscada y sin cabello. Se sabe que la mujer se encargó de proteger a su nieta con su propio cuerpo, algo que generó admiración en el público por su valentía y amor.

Se sabe que Alicia Matías trabaja como checadora muy cerca de donde ocurrió el accidente, por lo que se encontraba en su labor mientras también cuidaba de la menor de dos años. La mujer tiene 49 años de edad y el público en general espera su recuperación.

Por su parte, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reconoció que se había cometido un error al informar sobre la muerte de la abuelita que salvó a su nieta en la explosión en Iztapalapa. “La señora Alicia Matías Teodoro se encuentra con vida, en estado de salud grave, y está recibiendo atención médica y especializada por parte de equipos de salud quienes se mantienen en contacto con su familia”, destacaron.