Desgarrador: Abuelita usó su cuerpo para proteger a su nieta de la explosión en la Concordia

Abuelita salvó a su nieta de explosión en el puente de la Concordia

Uno de los casos desgarradores de los heridos por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia es el de una abuelita que usó su cuerpo para proteger a su nieta del fuego, la señora fue captada en una fotografía del momento en el que un policía la acompaña tras lograr salir de las ardientes llamas de la explosión.

La foto de la abuelita salvando a su nieta se viralizó en redes sociales y ha recibido cientos de comentarios en los que la gente resalta que la señora fue una heroína por proteger a su nietecita del fuego, actualmente la mujer estar en terapia intensiva con heridas muy graves.

La imagen que se viralizó aparece la abuelita caminado con la ropa quemada, sin pelo porque s ele quemó con la explosión, mientras un policía de uniforme azul camina a lado de ella sosteniendo a la bebé, quien usa una pijama azul y gorrito.

Abuelita salva a su nieta de explosión de pipa en puente de la Concordia ı Foto: X

Abuelita arriesga su vida por su nieta

En una entrevista televisiva de Milenio TV, la hija de la abuelita reveló que la señora que protegió a su nieta se llama Alicia Matías Teodoro.

Alicia Matías trabaja como chocadora muy cerca del lugar en el que ocurrió la explosión, la señora estaba del otro lado de donde ocurrió el estallido, pero debido al gran impacto del accidente las llamas alcanzaron hasta donde estaba la señora.

Su hija también contó que la abuelita estaba cuidando a su nieta de dos años de edad y que tras ver el fuego cubrió a la menor con su cuerpo para protegerla.

Aunque la niña está estable y está bien tiene quemaduras en la cara, brazos y piernas, contó su mamá entre lágrimas.

Mientras que la abuelita arriesgó todo por su nieta y el fuego le provocó quemaduras en el 98 por ciento del cuerpo. Su hija pide a los doctores que la salven, pues la señora está actualmente en terapia intensiva.

Los usuarios en redes sociales también rezas porque la abuelita heroína sobreviva. “De todo corazón y contra todo pronóstico, que la señora sobreviva y se recupere”, “que triste. Si tiene quemaduras del 98% corporal”, “Ay no qué tragedía, es casí de mi edad la doñita y también tengo un nietecito de 2 añitos me pegó en la mera médula”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

En videos que circulan en redes sociales se puede ver que un motociclista se ofreció a llevar a la bebé al hospital para que llegara más rápido y pudiera recibir atención.

En las desgarradoras imágenes se puede ver que llevan en la moto a la bebé y cuando llegan al hospital gritan: “Bebé quemado” y el motociclista avisa que va por la abuelita, quien también tejen quemaduras, para que la atiendan con urgencia.