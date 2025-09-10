‘Alguien que me pueda ayudar’: entre gritos salen del fuego heridos por accidente en Puente de la Concordia

Desgarradores testimonios de sobrevivientes al accidente en puente de la Concordia

Un terrible accidente sucedió la tarde de este miércoles en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, Ciudad de México, una pipa de gas se volcó y explotó dejando un incendio de gran magnitud que abarcó 18 coches y dejó a decenas de personas lesionadas.

De acuerdo con el último reporte de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron 57 personas heridas, de las cuales 19 están en estado grave.

En redes sociales se difundieron videos del momento de la explosión, pero también de los desgarradores testimonios de los sobrevivientes que salieron del fuego y tuvieron que ser trasladados a los hospitales.

Testimonios de los heridos del accidente de la pipa

Un hombre que sobrevivió a la explosión del accidente de la pipa en el Puente de la Concordia salió caminando con quemaduras fuertes, tenía la piel colgando y las manos al rojo vivo por el fuego.

Aunque el hombre se veía con semblante tranquilo y empezó a contar su experiencia tras salir del fuego, pidió ayuda a la gente que estaba alrededor, uno de los jóvenes que estaba con él lo quería llevar a un Doctor Simi, pero las personas le dijeron que era mejor ir a un hospital.

“Alguien me podría ayudar”, dice el hombre, mientras camina a pedir atención médica, pues afirmó que ya no aguantaba las lesiones por el fuego.

Así quedaron los objetos de las víctimas de la explosión ı Foto: David Patricio

Antes de irse, el hombre contó su experiencia y aseguró que había gente que se quedó dentro de sus vehículos porque no podían salir por la magnitud de la explosión.

“Hay gente que se quedó adentro de su carro, niños, pero yo no supe si se cayó una pipa o qué pasó”, contó el hombre herido.

En otra grabación se puede ver a un hombre ser trasladado en una ambulancia, pero sus gritos desgarradores de dolor por las quemaduras.

Así quedaron los objetos de las víctimas de la explosión ı Foto: David Patricio

En otros videos se puede ver a gente caminando sobre el puente de la Concordia pidiendo ayuda, un joven caminó porque estaba buscando a su hermano, algunas personas que se encontraban cerca les aventaban agua a los heridos para intentar ayudarlos con sus heridas.

En un recorrido que hicieron reporteros de La Razón encontraron zapatos y bolsos quemados y tirados en la zona del accidente.