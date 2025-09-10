¿Dónde está el Puente de la Concordia, en que ocurrió el accidente de una pipa?

Volcadura de una pipa en el Puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa.

El incendio de una pipa y varios vehículos, registrado la tarde de este miércoles en la alcaldía Iztapalapa, movilizó a cuerpos de atención inmediata, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegaron labores de vialidad en las inmediaciones del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, al poniente de la capital, para agilizar el acceso a las unidades de emergencia.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se trasladó a la zona del accidente e informó que en total hay 57 personas heridas; 19 de estas son de gravedad.

“A las 14:20 horas una pipa de gas de 49 mil 500 litros sufrió una volcadura, como hipótesis del origen del problema, luego tuvo un impacto de explosiones que generaron una onda expansiva que tuvo como resultados 57 personas lesionadas y trasladadas a diferentes hospitales”, informó ante medios de comunicación.

TE RECOMENDAMOS: Toma tus precauciones Activan triple Alerta por lluvias y granizo en medio de la tragedia en el Puente de la Concordia

#PuenteDeLaConcordia l En el lugar, se instaló un puesto de mando para coordinar las acciones, con la presencia de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM; el secretario de Seguridad Ciudadana, @PabloVazC; la alcaldesa de @Alc_Iztapalapa, @ALEIDAALAVEZ; la secretaria de @SGIRPC_CDMX,… pic.twitter.com/S7uX34zcHl — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 10, 2025

¿En dónde se encuentra el Puente de la Concordia?

El Puente de la Concordia se encuentra en la colonia de nombre Unidad Habitacional La Concordia, ubicada junto a la Calzada Ignacio Zaragoza, a unos pasos del Metro Santa Marta y cerca del Distribuidor Vial La Concordia, punto estratégico que conecta la autopista México–Puebla con vías principales en Iztapalapa.

En este mapa se puede ver exactamente dónde fue el lugar del terrible accidente que provocó una explosión y provocó caos en el área.

Actualmente, las autoridades están laborando en la zona afectada por el accidente para hacer accidente de rescate. Ya han trasladado a los heridos a los nosocomios y algunos incluso fueron llevados en helicóptero para ser atendidos por la gravedad de sus heridas en el cuerpo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL