Onda de calor CDMX: ¿A qué hora y en qué alcaldías hay alerta por temperaturas altas HOY 6 de mayo?

Este miércoles se espera que por la mañana el cielo tenga nubes dispertas y el ambiente esté templado con bruma en la región de la CDMX y el Valle de México, mientras que ara la tarde se pronostica que el ambiente sea de cálido a caluroso.

El cielo por la tarde de este 6 mayo permanecerá medio nublado pero sin lluvia tanto en la capital como en el Estado de México, y se estima que las temperaturas máximas vayan de 31 a 33 grados Celsius.

La onda de calor en la Ciudad de México continuará afectando varias alcaldías este miércoles, y se espera que las condiciones climáticas continúen hasta el viernes 8 de mayo.

Aviso por onda de calor en CDMX ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Pronósico del clima CDMX 6 de mayo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX informó que para este miércoles se esperan altas temperaturas de 30 a 32 grados Celsius en 13 alcaldías.

Debido a esto se emitió alerta amarilla, y esta estará activa desde las 13:00 hasta las 18:00 horas de este 6 de mayo, por lo que se recomienta tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud.

Las alcaldías con alerta por altas temperaturas de 13:00 a 18:00 horas de este 6 de mayo son:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuahutémoc Gustavo A. Madero Iztacalto Iztapalapa Miguel Hidalgo Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

De acuedo con el boletín meteorológico para la CDMX de este miércoles, se estima que a partir de las 12:00 horas la temperatura comience a ascender, alcanzando el punto máximo de calor alrededor de las 15:00 horas.

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que existe probabilidad de lluvias ligeras aisladas con posible caída de granizo y actividad eléctrica.

Debido a que la radiación ultravioleta será elevada durante estos días, se recomienta utilizar bloqueador aún cuando los días estén nublados, así como vestir ropa de colores claros.

Boletín Meteorológico CDMX ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

También se recomienda utilizar gafas de sol, sombre y/o gorra, ubicar y permanecer en lugares frescos, y evitar comer en la vía pública porque los alimentos se descomponen rápidamente.

Es recomendable prestar atención a las personas de tu entorno, especialmente a los bebés, infancias y adultos mayores; así como mascotas y animales de compañía.

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